Az EB javaslata: 9 hónapos legyen a zöld igazolványok érvényessége. Utána kötelezzék az emlékeztető oltást

Az Európai Bizottság azonban azt ajánlja, hogy a tagállamok is a kilenc hónapos szabályt alkalmazzák "hogy a polgárok számára egyértelműséget biztosítsanak".Az oltási bizonyítvány érvényességének kilenc hónapra történő korlátozását (az emlékeztető adag hiányában) a múlt hónapban javasolta az Európai Bizottság, figyelembe véve az Európai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (ECDC) iránymutatását, amely azt javasolta, hogy az emlékeztető adagot a teljes oltási program befejezése után hat hónappal adják be, mivel a vakcina hatékonysága ez idő alatt csökken.

Az Európai Bizottság kedden úgy döntött, hogy kilenc hónapra korlátozza a covid-19 elleni teljes, kétadagos (vagy a Johnson & Johnson vakcina esetében egyadagos) oltási ütemtervvel történt beoltás érvényességét. Egész pontosan az oltottak Európán belüli utazáshoz szükséges zöld igazolványának érvényességét. Ily módon ösztönöznék a harmadik ("emlékeztető" vagy "szuperbooster") adaggal történő oltást - jelentette be az uniós végrehajtó testület.