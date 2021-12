Meglepetés? A Fidesz Novák Katalint fogja jelölni köztársasági elnöknek

Éves sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésre erősítette meg, hogy a Fidesz Novák Katalint fogja jelölni köztársasági elnöknek - írja a 444.hu.



To represent Hungary, to serve the whole Hungarian nation - I am preparing for this challenging task with faith, spirit and heart. I respectfully accept the nomination as President of #Hungary. I remain who I am. 🇭🇺 pic.twitter.com/3R7WVFFqR3