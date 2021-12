WHO: az oltottak és a gyógyultak is elkaphatják az omikront. Le kéne mondani a szilveszteri bulikról

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn megerősítette: bizonyítva látják azt, hogy a covid-19 ellen beoltott vagy a betegségen átesett emberek is megfertőződhetnek az új, omikron variánssal. Amelynek terjedése egyébként világszerte gyorsul - írja az AFP alapján az Agerpres.



A nemzetközi média képviselőinek Genfben tartott konferenciáján, a WHO főigazgatója elmondta, hogy az omikronnal kapcsolatos információk elemzése azt mutatja, hogy ez a változat gyorsabban terjed, mint a többi, és hogy "valószínű, hogy a covid-19 vírus ellen beoltottak és a gyógyultak is megfertőződnek vagy újrafertőződnek".A WHO vezetője sürgette, hogy tudatosítsuk ezt a helyzetet, mivel néhány nap van hátra az év végi ünnepségekig, hangsúlyozva, hogy "jobb, ha ma abbahagyjuk az ünneplést azért, hogy holnap az életet ünnepelhessük". "Belefáradtunk ebbe a járványba. Több időt akarunk tölteni a családunkkal", de ahhoz, hogy megvédjük őket, először magunkat kell megvédenünk, ami bizonyos esetekben a rendezvények feladásával jár" - mondta a WHO igazgatója.A számos országot érintő 5. hullám és az új omikron variáns megjelenésének kontextusában Tedros kifejezte abbéli reményét, hogy "2022 lesz az az év, amikor véget vetünk a járványnak". "Ha jövőre véget akarunk vetni a világjárványnak, akkor véget kell vetnünk az oltóanyagokhoz való egyenlőtlen hozzáférésnek, és a jövő év közepéig minden ország lakosságának 70%-át be kell oltani" - mondta. (stiripesurse.ro, hírszerk.ro,