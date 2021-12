Engedélyezte a Novavax vakcinájának forgalmazását az Európai Bizottság

A Novavax NVX-CoV2373 kódjelű, Nuvaxovid névre keresztelt vakcinája feltételes alkalmazásához a pozitív ajánlást hétfőn adta meg az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA), véleménye szerint ugyanis az oltóanyag hatékony az új típusú koronavírus ellen.A Novavax november 17-én nyújtott be kérelmet az EMA-hoz az általa kifejlesztett oltóanyag feltételes forgalomba hozatalának engedélyezésére. Az amerikai gyógyszergyár oltóanyaga az ötödik olyan vakcina, amely elérhetővé válik az Európai Unió 27 tagállamában a Pfizer/BioNTech, a Moderna, a Janssen és az AstraZeneca vakcinái után.Az Európai Bizottság közleménye szerint az EMA kedvező véleménye alapján az engedély megadása előtt a brüsszeli testület ellenőrizte a forgalomba hozatali engedélyt alátámasztó összes dokumentumot, és egyeztetett a tagállamokkal.A közleményt, az Európai Bizottság elnökét idézte, aki azt mondta: a Novavax vakcinája biztonságos és hatékony, további védelmet kínál a koronavírus ellen. A koronavírus omikron variánsa gyors terjedése miatt fokozni kell az oltások, valamint a vírus elleni védelmet szolgáló harmadik dózisok beadását - tette hozzá az EB elnöke.Az Európai Bizottság augusztus elején hagyta jóvá az amerikai Novavax gyógyszercéggel kötött előzetes megállapodást 200 millió adag, koronavírus elleni vakcina vásárlásáról. Ennek értelmében az európai uniós tagországok kétszer 100 millió dózist vehetnek az oltóanyagból 2023-ig. Az első dózisok várhatóan 2022 első hónapjaiban érkeznek meg, erre az első negyedévre a tagállamok mintegy 27 millió adagot rendeltek meg. Ez a mennyiség kiegészíti a BioNTech/Pfizer által szállított 2,4 milliárd, a Moderna által szállított 460 millió, az AstraZenecánál lekötött 400 millió és a Janssen által szállított 400 millió adag oltóanyagot.

