Ferenc pápa: „szinte sátáni” a nők ellen elkövetett erőszak

Sajnálatának adott hangot, amiért "nagyon-nagyon magas" azoknak a nőknek a száma, "akiket otthonukban vernek és bántalmaznak"."Számomra ez szinte sátáni, mert kihasznál egy olyan embert, aki nem tudja megvédeni magát, aki csak próbálja kivédeni az ütéseket" - mondta Ferenc pápa. - Ez megalázó. Nagyon megalázó".A koronavírus-járvány kezdete óta Ferenc pápa többször is nyilatkozott a családon belüli erőszakkal kapcsolatban.A bántalmazási esetek gyakorisága számos országban megnövekedett, mivel sok áldozat épp a bántalmazójával kénytelen egy fedél alatt maradni, lényegében csapdába kerülve.Az ENSZ 13 országra kiterjedő jelentése szerint a megkérdezett nők fele azt mondta, hogy a világjárvány kezdete óta tapasztalt valamilyen erőszakot.Olaszországban a múlt hónapban közzétett rendőrségi adatok szerint naponta mintegy 90 esetben fordult elő nők elleni erőszak - ezek 62%-a családon belüli erőszak volt. ( bbc.com , hírszerk.)

