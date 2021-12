Izraelben megkezdődött a járvány 5. hulláma, jelentette be a miniszterelnök

Megkezdődött Izraelben a koronavírus-járvány ötödik hulláma, melyet a rendkívül fertőző omikron variáns okoz - közölte Naftali Bennett miniszterelnök vasárnap. Felszólította a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket, oltassák be magukat, és vegyék igénybe a távmunkát - írja a Reuters.



Egy televíziós üzenetben Bennett azt mondta, hogy Izraelnek sikerült időt nyernie azzal, hogy nagyon gyorsan korlátozásokat vezetett be, közvetlenül azután, hogy november végén bejelentették az omikron felbukkanását Dél-Afrikában, de most ez az előny eltűnőben van.Izraelben 134 megerősített fertőzést regisztráltak, melyeket az omikron okozott, és 307 gyanús esetet tartanak nyilván. "A megnyert időnk elveszőfélben van" - mondta a miniszterelnök. "Az esetek száma még mindig nem túl magas, de ez egy rendkívül fertőző variáns, amely 2-3 naponta megduplázza az esetszámokat, ahogyan azt világszerte látjuk" - figyelmeztetett.Az izraeli kormányt tanácsokkal ellátó tudományos egészségügyi bizottság azt javasolta, hogy az Egyesült Államokat is vegyék fel a járványügyi kockázatot jelentő országok "vörös listájára", ahová izraeli állampolgárok csak különleges engedély birtokában utazhatnak.Az izraeli miniszterelnök felszólította honfitársait, hogy oltassák be magukat és tegyenek óvintézkedéseket, mivel a következő hetekben a megbetegedések számának jelentős növekedése várható. (editiadedimineata.ro, hírszerk.)