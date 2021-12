Több ezren tüntettek Lengyelországban, tiltakozva egy, a sajtószabadságot korlátozó törvény ellen

Több ezren tüntettek vasárnap a lengyel elnök varsói palotája előtt egy olyan új médiatörvény ellen, amelynek célja szerintük Lengyelország legfőbb független hírcsatornájának, a TVN24-nek az elhallgattatása - jelentette az AFP.



Sok tüntető az Európai Unió zászlóját lengette, és azt skandálták: "Szabad média!", valamint "Vétót akarunk!" arra szólítva felelnököt, hogy ne hirdesse ki a törvényt.Neves újságírók és az ellenzék képviselői, köztük, az Európai Tanács korábbi elnöke is felszólalt a tömeg előtt."Azért vagyunk ma itt, hogy megvédjük a média szabadságát. Ha szolidárisak leszünk és összefogunk, győzni fogunk. Együtt fogunk megszabadulni ettől a kormánytól" - mondta Donald Tusk, aki jelenleg a Polgári Platform, egy jobboldali ellenzéki párt vezetője.Hasonló tüntetéseket tartottak más lengyel városokban is.A kormányzó populista PiS (Jog és Igazságosság) párt által kezdeményezett törvényt pénteken fogadta el a parlament.A jogszabály megakadályozná, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli vállalatok többségi részesedést szerezzenek a lengyel médiában.A rendelkezést azért tartják különösen aggályosnak, mert ez arra kényszeríti az amerikai Discovery csoportot, hogy eladja többségi részesedését a TVN-ben, Lengyelország egyik legnagyobb magán televíziós hálózatában.A TVN24 ennek a trösztnek a hírcsatornája, és a kormányzó konzervatívokkal szemben kritikusnak számít.A kormány a maga részéről azzal érvel, hogy a törvény "megvédi a lengyel médiát az olyan potenciálisan ellenséges szereplőkkel szemben, mint Oroszország".Az Egyesült Államok "mélységesen felháborodott" a törvényjavaslat miatt, és felszólította Andrzej Duda elnököt, hogy akadályozza meg a hatályba lépését.A Discovery szerint a szöveg "minden Lengyelországban befektető vállalatot és mindenkit aggaszt, aki támogatja a demokráciát és a sajtószabadságot".A PiS már most is ellenőrzi a közszolgálati TVP-t, amelyet a kormány propagandacsatornájává tett, valamint a regionális sajtó nagy részét.A párt 2015-ös hatalomra kerülése óta Lengyelország 46 helyet esett vissza, és a 64. helyre került a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexében. (hotnews.ro,, hírszerk.)