Ferenc pápa is támogatja a magyarországi Covid-árvákat segítő jótékonysági akciót

, Áder János magyar köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke felidézte, hogy március végén, április elején már nap mint nap hallottak olyan tragédiákról, amikor fiatal szülők hunytak el és kicsi gyerekek maradtak árván."Úgy éreztük, ez már olyan sok, hogy erre egy külön alapítványt kell létrehozni" - mondta. Hozzátette: a bejelentést követően óránként jöttek a telefonok, hogy támogatják az alapítványt - idézte fel a kezdeteket Herczeg Anita.Beszélt arról is, hogy sokszor a családok keresik meg az alapítványt, de van, amikor a barátok, rokonok, iskolaigazgatók hívják fel a figyelmet a rászoruló családokra. Mint mondta, fontos az anyagi segítség, de sok esetben pszichológiai támogatásra vagy jogi segítségnyújtásra van szüksége a családoknak. A tervek szerint a gyerekeket felnőtté válásukig fogja támogatni az alapítvány.A közmédia jubileumi jótékonysági kampányában a műsor vasárnap délelőtti kezdetéig már csaknem 100 millió forint gyűlt össze.Az árverésen szereplő tárgyakról és a fix áron még megvásárolható tárgyakról a www.mediaklikk.hu\jonaklennijo oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A közmédia műsorvezetői egész nap várják a felajánlásokat +36 1 759 6000 és a +36 30 759 6000 telefonszámokon. Mindezeken felül a 1357-es szám tárcsázásával vagy a 1357-es számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a Regőczi Alapítvány munkáját.

Rendkívüli ajándékkal támogatja a magyarországi közmédia 10 éves jótékonysági kampányát Ferenc pápa: egy Szent József-szobrot küld, hogy annak elárverezésével segítse a műsor idei kedvezményezettjét, a Covid-árvákat támogató Regőczi Alapítvány t - jelentette be Siklósi Beatrix projektvezető, a Kossuth rádió csatornaigazgatója. A szobor azt ábrázolja, Szent József hogyan tanítja az ácsmesterségre a kis Jézust.