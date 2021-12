Másfél-három nap alatt az omikronos esetek száma megduplázódik a WHO szerint

Az Egészségügyi Szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy még nem tudunk eleget a koronavírus omikron-variánsáról, például, hogy a gyors terjedés mögött az áll, hogy a variáns megtámadja-e a szervezet immunitását, vagy gyorsabban terjed az emberek között. Vagy mindkettő.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombati sajtótájékoztatóján arról számoltak be, hogy a helyi közösségekben a gyors terjedés miatt másfél-három nap alatt megduplázódhat az omikron variánssal történő koronavírus-fertőzések száma – írja a CNBC nyomán a HVG.Az omikron koronavírusváltozatot 89 országból jelentették, és az esetek száma 1,5-3 nap alatt megduplázódik azokon a területeken, ahol a fertőzés közösségi terjedéssel jár - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombaton.Az omikron vírus gyorsan terjed azokban az országokban is, ahol a lakosság magas szintű immunitással rendelkezik, de nem világos, hogy ez a vírus immunitást kijátszó képességének, a velejáró fokozott átvihetőségének vagy a kettő kombinációjának köszönhető-e - írta a WHO frissített közleményében.Az ügynökség november 26-án, nem sokkal az első észlelés után az omikron vírusváltozatot aggodalomra okot adónak minősítette, és még mindig sok mindent nem tudni róla, beleértve az általa okozott betegség súlyosságát.Egyelőre még nem tudunk sokat a variáns okozta megbetegedések súlyosságáról, vagy hogy mit okozhat.