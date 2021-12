Magyarországi választások: a helyzet fokozódik, új politikai alakulat jelent meg a színen

Új szereplő jelenik mag a magyarországi választások palettáján, a Megoldás Mozgalmat az ország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György alapította, aki az ATV-ben közölte ,hogy elindul a 2022-es országgyűlési válaszátsokon. A Telex beszámolója szerint mindezt a vitatott, az ellenzéki összefogás támogatottságának zuhanását mutató közvélemény-kutatásra hivatkozva jelentette be a milliárdos.



Gattyán nehezményezte, hogyr és az összefogás pártjai nem keresték, de kérdésre azt mondta,

egyértelmű célja a kormányváltás

„Nem célom a miniszterelnökség. Ha úgy alakul, elvállalom, de a lehető legrövidebb időre” – mondta, és az idevágó kérdésre azt is egyértelművé tette, hogy ez azt jelenti, négy évre vállalkozna a pozícióra. Gattyán szerint feddhetetlensége és így a pozícióra való alkalmassága az adóhatósággal folyamatban lévő ügyei ellenére megkérdőjelezhetetlen.Gattyánnak van egy digitalizációs javaslatcsomagja , amivel az a célja, hogy Magyarország hatalmasat lépjen előre a digitalizáció, például a digitális oktatás területén. Ennek a csomagnak a megvalósításához keres létező pártokat, vagy ha ilyet nem talál, akkor saját pártjával tervezi végigvinni a programját. Az ATV-ben az is elhangzott: a digitalizációs fejlesztés megvalósítására Gattyán cégcsoportja alkalmas lenne, de nincsenek rászorulva erre a megbízásra.A magyar dollármilliárdos a Forbesnak adott interjújában azt már elmondta: már van bejegyzett pártja is arra az esetre, ha senkinek sem kellene a programja. A párt nevét viszont akkor még nem volt hajlandó elárulni, ahogy azt sem, hogy kik lehetnek a párt ismertebb tagjai.Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt,a jövő évi választásokon indulását belengető Gattyán Györgyről novemberben fejtette ki véleményét, miszerint el tudja képzelni, hogy

a Fidesz kérte tőle, törjön politikai babérokra, megosztva ezzel az ellenzéki szavazatokat.

Gattyán esetleges NER-es kötődéseiről ebben a cikkben írt a Telex.