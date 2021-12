Boris Johnsonnak megüzente pártja, hogy lassan csomagolhat

Johnson körül az utóbbi hetekben több politikai botrány is kipattant. A legnagyobb megítélésbeli kárt valószínűleg az okozta, hogy egybehangzó minapi sajtóértesülések szerint éppen egy éve, a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt akkori szigorú korlátozások megsértésével karácsonyi partit rendeztek a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban.többször is határozottan cáfolta, hogy a Downing Street-i stáb bármilyen akkori előírást megsértett volna, de a partiról szóló értesülések makacsul tartják magukat, sőt további hasonló rendezvényekről látnak folyamatosan napvilágot újabb sajtóbeszámolók.Nem sokkal korábban azokból az értesülésekből támadt belpolitikai vihar, amelyek szerint Johnson szabálytalan adományokból finanszíroztatta Downing Street-i kormányfői rezidenciájának tatarozását.A Konzervatív Párton belüli elégedetlenség eddigi legmarkánsabb megnyilvánulásaként a kormány a tory frakció hosszú ideje nem tapasztalt méretű lázadása közepette, ellenzéki szavazatokkal tudta csak jóváhagyatni e hét elején a londoni alsóházban az omikron koronavírus-változat terjedésének megfékezését célzó kormányzati intézkedéseket.

Johnson ellen akár bizalmatlansági indítvány is készülhet.

, a Konzervatív Párt skóciai tagozatának volt vezetője is azt mondta péntek este, hogy Johnsonnak "van még egy utolsó esélye" a bizonyításra.Egybehangzó brit médiaértesülések szerint a Konzervatív Párton belül az a közvélekedés, hogy ezt az utolsó esélyt a májusban esedékes angliai helyhatósági választások kínálják, és már hallhatók olyan hangok, hogy kudarcos tory szereplés esetén

A nap folyamán a Konzervatív Párt több vezető képviselője is ugyanilyen vagy hasonló értelmű üzenteket fogalmazott meg Johnson címére., a párt egyik legtekintélyesebb veteránja, aki csaknem negyven éve képviseli délkelet-angliai választókerületét a londoni alsóházban, péntek este a BBC rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy

A kormányzó brit Konzervatív Párt prominens képviselői közül többen is figyelmeztették Boris Johnson miniszterelnököt a párton belül erősödő elégedetlenségre, miután a konzervatívok vereséget szenvedtek egy olyan választókörzetben, amelynek korábban mindig tory képviselője volt.