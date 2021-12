Alig nevezték ki az új koalíciós kormányt Csehországban, máris döntött a szükségállapotról

Az ötpárti új cseh kormánynak 18 tagja van, hárommal több, mint az előző kabinetnek. Három tárcát nő vezet. A kormány 16 minisztere kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt. A hivatalos aktusról hiányzott az agrárminiszter-jelölt,, aki jelenleg karanténban van, ezért kinevezésére csak a jövő héten kerülhet sor.„Kiszámíthatóan és felelősen dolgozó kormány akarunk lenni” – ígérte a kabinet kinevezése után Petr Fiala. Közölte, hogy a miniszterek pénteken és szombaton veszik át hivatalosan tárcáik vezetését.Milos Zeman felhívta az új kormány figyelmét, hogy nem lesz ideje a hatalom nyugodt átvételére, mert azonnal három súlyos problémával kell szembenéznie, amelyek megoldása nem odázható el. Ez a koronavírus-járvány, az energiaválság és a jövő évi állami költségvetés, amelyet még nem fogadtak el – mutatott rá az elnök.Az ötpárti koalíciós kormányban a Polgári Demokratikus Párt (ODS) adja a kormányfőt és öt minisztert, míg a Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppártnak (KDU-CSL) három, a TOP 09 Pártnak két, a Polgármesterek és Függetlenek Pártjának (STAN) négy, a Kalózpártnak pedig három minisztere van.A pénzügyminisztériumot(ODS), a belügyminisztériumot(STAN), a külügyet pedig(Kalózpárt) fogja irányítani. A védelmi tárca éléná (ODS) áll.Az új kormánynak már a péntek délutáni első ülésén döntenie kellett a december 25-én lejáró szükségállapot esetleges meghosszabbításáról. Petr Fiala a kormányülés utáni sajtóértekezleten bejelentette, nem fogják kérni a szükségállapot meghosszabbítását a képviselőháztól. „Figyelni fogjuk a helyzetet, s ha kedvezőtlenül alakulna, akkor azonnal reagálunk” – tette hozzá. Kérdésre válaszolvaegészségügyi miniszter megerősítette: a kormány döntése azt jelenti, hogy több korlátozás december 25-től megszűnik, például este tíz után is nyitva maradhatnak majd a vendéglők.Petr Fiala közlése szerint az új kormány a következő hetekben elkészíti programját, amelyet január 12. körül tervez a képviselőház elé terjeszteni, s egyben bizalmat kérni iránta. Miután a 200 tagú parlamenti alsóházban a kormánykoalíciónak 108 képviselője van, a bizalmi szavazás eredménye borítékolható.Az új kormány a korábbi nyilatkozatok szerint az egyik első és legfontosabb feladatának azt tartja, hogy 300 milliárd korona alá csökkentse az elődje, azvezette kormány által a jövő évre tervezett 377 milliárd koronás költségvetési hiányt. Mivel a büdzsé átdolgozása időigényes, a cseh állam várhatóan március végéig átmeneti költségvetés alapján fog működni, ami bizonyos korlátozásokat jelent.A koalíciós szerződésben az öt kormánypárt egyebek közt az évek óta húzódó nyugdíjreform megvalósítását ígéri, és a GDP két százalékára akarja növelni a védelmi kiadásokat. Másfelől szeretné felújítani avolt államfő nevével fémjelzett külpolitikát, amely a gazdasági témák mellett kiemelten kezeli a demokrácia támogatását, az emberi jogokat és a polgári társadalmat. (

