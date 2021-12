Szexuális erőszak miatt vádat emeltek egy román állampolgár ellen Budapesten

A vád szerint a férfi június 18-án éjjel a Krisztina körút és Csaba utca sarkán megszólította a hazafelé tartó sértettet, követte, egy lépcsősornál földre rántotta, leszorította, fojtogatta és szexuális erőszakot követett el rajta. A nő folyamatosan ellenállt, kiabált, ami megzavarta a férfit, ezért abbahagyta a nő bántalmazását és elhagyta a helyszínt. A sértettnek a bántalmazás miatt az egyik ujja eltört.A férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták, jelenlegleg is letartóztatásban van.A kerületi ügyészség a férfi ellen szexuális erőszak és súlyos testi sértés miatt emelt vádat és végrehajtandó börtön kiszabását indítványozta - közölték. Nino Carè képe a Pixabay -en.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 4 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 7 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 18 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 3 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 8 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 20 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 7 Nem sokat gondolkodtam ezen 24