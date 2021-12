Fertőzésrekord Nagy-Britanniában, de az oltáskampány is rekordot döntött

Az újonnan kimutatott koronavírus-fertőződések és a beadott harmadik oltási adagok száma egyaránt rekordot döntött csütörtökön az Egyesült Királyságban. Chris Whitty angliai tisztifőorvos közölte: a rendkívül lendületes oltási kampány eredményeként a jelenlegi fertőzési hullám a hirtelen emelkedést követő tetőzés után a korábbiaknál gyorsabban lefuthat. A brit egészségügyi minisztérium csütörtök este ismertetett adatai alapján az elmúlt 24 órában országszerte 88 376 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki.



A brit koronavírus-járvány kezdete óta ez a legmagasabb, tesztekkel igazolt napi fertőződési szám, bár szakértők visszamenőleges modellszámításai szerint tavaly tavasszal, a járvány elhatalmasodásának idején - amikor még igen szűkös volt a tesztelési kapacitás - valószínűleg jelentősen meghaladta a százezret a napi fertőződések száma.

A szaktárca csütörtöki ismertetése szerint az utóbbi egy napban több mint 1,6 millió, az elmúlt egy hétben több mint 9 millió koronavírus-tesztet végeztek országszerte.

A heti tesztelési szám 18,5 százalékkal, csaknem másfél millióval haladta meg az előző egyheti időszakban elvégzett szűrésekét.A koronavírus-szűrési kampányt a brit egészségügyi hatóságok a korábbi variánsoknál valószínűleg számottevően gyorsabban terjedő omikron vírusváltozat feltűnése óta rendkívüli mértékben felgyorsították, csakúgy, mint a koronavírus elleni oltások harmadik, emlékeztető és hatáserősítő adagjának beadási kampányát.A brit egészségügyi minisztérium csütörtök esti beszámolója szerint az elmúlt 24 órában egyedül a harmadik vakcinadózisokból 785 183-at adtak be országszerte.Ez az eddigi napi oltási rekord az Egyesült Királyságban, és ezzel megközelítette a 25,5 milliót azoknak a felnőtteknek a száma, akik már megkapták a harmadik oltási dózist.Az első dózist a 12 éven felüli lakosság 89,3 százaléka, a másodikat 81,5 százalék kapta meg csütörtök estig.Mindez azt jelenti, hogy az első, a második és a harmadik oltási adagokból eddig 123,72 millió dózist adtak be az Egyesült Királyságban.A brit kormány már a hétvégén bejelentette, hogy az omikron variáns terjedésének megfékezése érdekében az eredeti, január végi határidő előtt egy hónappal, már december végéig minden 18 évnél idősebb angliai lakos számára lehetővé válik a harmadik oltási dózis beadatása.angliai tisztifőorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója a londoni alsóház egészségügyi és szociális gondozási szakbizottságának csütörtök esti meghallgatásán kijelentette: az omikron vírusváltozat okozta fertőződési hullám a "hihetetlenül gyors" megugrást követő tetőzés után a korábbi járványhullámoknál gyorsabban kifuthat.Hozzátette: a rendkívüli ütemű oltási kampány és a nagyszámú fertőződés együttes immunhatása lassíthatja a mostani felfutás ütemét is, de a fertőződések számának növekedése a tetőzés eléréséig így is nagyon gyors lesz.Whitty professzor hangsúlyozta: a továbbiakban már minden hathónapos időszak jobb lesz a megelőző hat hónapnál a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.