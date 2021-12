Így oltják a magyarországi 5-11 éves gyerekeket (fotókkal)

Szerda óta Magyarországon is oltják az 5-11 éves korosztályt, miután már több országban megkezdődött a 12 év alatti gyermekek oltása. Magyarországra kedd hajnalban érkezett meg az 5-11 éves gyermekek oltására alkalmas Pfizer-vakcinaszállítmány, így szerdán országszerte elkezdődhetett az ő oltásuk is.



Fotó: MTI/Komka Péter

Fotó: MTI/Vajda János

Fotó: MTI/Vajda János

Nagy az érdeklődés az 5-11 éves gyermekek koronavírus elleni oltása iránt Magyarországon - közölte az első napok tapasztalatairól beszámolva a Budai Gyermekkórház főorvosa csütörtökön az M1 Híradóban.az első oltási napot sikeresnek nevezte, mindenki fegyelmezett volt - mondta -, és tartották az időpontokat is.Az oltás beadása után a 15 perces megfigyelés alatt senkinél nem alakult ki szövődmény - emelte ki, hozzátéve: azt még nem lehet megmondani, hogy karfájdalom, fáradékonyság, láz jelentkezik-e a gyerekeknél az oltás utáni napokban. Tudatta azt is, hogy az 5-11 éves gyerekeket is előzetesen regisztrálni kell, és csak súlyos vagy akut lázas betegség esetén nem adható be a vakcina.A főorvos szerint fontos a gyerekek oltása a járvány megfékezéséért, mert sok uknál nem vagy csak alig jelentkeznek tünetek, amely alapján kiderülhetne, hogy fertőzöttek. Volt például az intézményben olyan nap, amikor a műtétre előjegyzett öt gyermekből mind az ötnek pozitív lett a PCR-tesztje - mondta Madarasi Anna.

Az egyéni védelmen túl a gyermekek oltása is hozzájárul ahhoz, hogy az egész család - köztük szüleik, nagyszüleik - védetté váljon - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos csütörtökön a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban.

Müller Cecília úgy fogalmazott: "nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk" azzal, hogy miután az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta az 5-11 éves gyerekek oltását is a koronavírus ellen, Magyarországon is megkezdődött ezek beadásának folyamata.Felhívta a figyelmet: az, hogy a gyermekeket kevésbé érinti a koronavírusos megbetegedés, igaz volt, főképp a járvány a kezdetén az eredeti, vuhani törzsnél. Később viszont a szakemberek azt látták, hogy a mutálódás következtében már a gyermekek korosztályát is egyre inkább érintette a fertőződés - tette hozzá.Ezekben a napokban is mintegy 50-60 gyermeket ápolnak a magyarországi kórházakban koronavírus miatt - ismertette a tisztifőorvos, megjegyezve: tehát nem nagy számban, de előfordul súlyos, akár szövődményes eset is."Ha az egész családi közösség védelmet élvez, akkor sokkal nagyobb biztonságban vagyunk, mint korábban voltunk" - fogalmazott. Nagyon fontos, hogy együtt ünnepelhessen a család - jelentette ki Müller Cecília, aki mindenkinek biztonságban, békességben, szeretetben eltöltött családi ünnepeket kívánt.A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál is van oltás a gyermekek számára. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak majd vakcinát. A szülők a koronavirus.gov.hu oldalon tájékozódhatnak az előjegyzésről gyermekeik számára.