Olaszországban is megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása

A 12 év feletti olaszok több mint 85 százaléka vett fel két adag oltást, emlékeztető oltást pedig több mint 13 millióan kaptak már.A többi európai országhoz képest Olaszországban a negyedik hullám még csak most ível felfelé: az utóbbi egy nap alatt több mint 26 ezer beteget azonosítottak a szerdai kevesebb mint 21 ezer után. Utoljára ilyen sok esetet március 12-én regisztráltak.

bizonyos tömeges eseményeken az oltottak is csakis akkor vehetnének részt, ha negatív teszteredményt mutatnak fel.

Az északi Lombardia tartományban jelentkezett oltásra eddig a legtöbb gyermek, miután csütörtökön megkezdődött az 5 és 11 év közötti korosztály oltása Olaszországban. A legnagyobb, 10 millió lelket számláló tartományban, Lombardiában, már 70 ezer gyereket regisztráltak. Toszkánában 25 ezret, valamint ugyanennyit Lazio tartományban is.