Uniós biztos: Lengyelországban szisztematikusan megsértik a jogállamiságot

A lengyel jogállamiság romlásáról szóló plenáris vita keretében a biztos hangsúlyozta: a bizottság lépéseket tett a jogállamiság betartásának biztosítása érdekében Lengyelországban, egyebek között a lengyel bíróságok függetlenségének védelmét célzó eljárásokat indított. Kötelezettségszegési eljárás folyik amiatt is, hogy az országban "LMBTI-mentes övezeteket" vezettek be egyes helyi önkormányzatok.Szkínász szerint az "LMBTI-mentes övezeteknek" nincs helyük az EU-ban, nem egyeztethetőek össze az európai társadalmi modellel.A lengyel abortuszjogok korlátozásával kapcsolatban elmondta: az EU-ban minden nőnek joga van a magas szintű egészségügyi ellátáshoz, ez magában foglalja a reproduktív egészséget. Hozzátette, a brüsszeli testület kész arra, hogy az uniós szerződésekben beágyazott hatáskörét felhasználva biztosítsa az uniós jogszabályok integritását és sérthetetlenségét. SatyaPrem képe a Pixabay -en.

