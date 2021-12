Román ámokfutó lövöldözött munkahelyén Spanyolországban, több személyt súlyosan megsebesített

Tüzet nyitott volt kollégáira és egy rendőrre egy román férfi Spanyolországban. A 45 éves tettes elfogása közben súlyosan megsérült, állapota válságos.



A spanyolországi sajtó beszámolója szerint a támadás Tarragona városában történt, az elkövetőtnak hívják, 45 éves. A román férfi fegyverrel hatolt be kedden munkahelyére, egy biztonsági cég székhelyére, és lőni kezdett az alkalmazottakra, többek közt a vállalat igazgatójára is, aki kritikus állapotban került kórházba. Súlyosan megsebesített két alkalmazottat is, egy nőt és egy férfit.A támadó golyóálló mellényt viselt, és több fegyver volt nála. A helyszínről autóval menekült, erőszakkal áttörte az azonnal kialakított rendőrségi útzárat, tüzet nyitott a rendőrökre, és egyiküket megsebesítette.A román férfi körülbelül 20 kilométert menekült, majd egy elhagyott házban barikádozta el magát. A rendőrség próbálta rábírni, hogy feladja magát, sikertelenül. Ezt követően néhány lövést adtak le, hogy elbátortalanítsák a tettest, ő azonban visszalőtt. Tűzharc alakult ki a különleges alakulatok és a férfi között, akit végül meglőttek. Súlyos állapotban, helikopterrel szállították Barcelonába egy kórházba.A spanyol hatóságok egyelőre nem ismerik az elkövető indítékait. A jelek szerint konfliktus robbant ki közte és volt munkáltatója között, és kollégáival is szópárbajba került, ezt követően nyitott tüzet rájuk.A férfi egy lövészklub tagja volt, és az információk szerint hat fegyver birtoklására volt hatósági engedélye. Steve Buissinne képe a Pixabay -en.