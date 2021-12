Biden feloldotta 1500 akta titkosítását a Kennedy-gyilkosság ügyében

A Biden-adminisztráció feloldotta 1500, John F. Kennedy elnök meggyilkolásával kapcsolatos dokumentum titkosságát, amelyek egyes történészek szerint fényt deríthetnek a vitatott eseményre – írja a CNN. A dokumentumok itt tekinthetők meg.



A merénylettel kapcsolatos több mint 10 000 dokumentum azonban továbbra is - részben vagy egészben - titkos marad. A terület kutatói folyamatosan bírálták, hogy az amerikai titkosszolgálatok blokkolják a titkosítás feloldását.Az 1963-ban meggyilkolt John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök hozzátartozói is többször sürgették Joe Biden amerikai elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a merénylet még titkosított dokumentumait. A dokumentumokat eredetileg októberben hozták volna nyilvánosságra, ám a Fehér Ház akkor azt közölte, hogy a lépést legalább december 15-ig elhalasztja, vagy akár tovább is, amennyiben az elnök dönt, hogy az ország érdekei a további titkosítást kívánják meg.A dokumentumok nyilvánosságra hozását többször halasztották. Eredetileg 2017-ben hozták volna nyilvánosságra, ámelőző amerikai elnök ezt négy évvel elhalasztotta.John Fitzgerald Kennedy elnököt 1963. november 22-én gyilkolták meg a texasi Dallasban. A gyilkossággal a magányos elkövetőnek minősítettot vádolták meg, akit azonban letartóztatásakorbártulajdonos agyonlőtt. Ruby később a börtönben betegségben meghalt. WikiImages képe a Pixabay -en.