Bűnösnek vallotta magát a George Floyd halálát okozó rendőr

Visszavonta korábbi vallomását és bűnösnek vallotta magát Derek Chauvin egykori minneapolisi rendőr George Floyd polgári jogainak megsértésében. Chauvin volt az a rendőr, aki 2020 májusában rendőri intézkedés közben megölte George Floydot.



A BBC szerint a jelenleg 22 éves börtönbüntetését töltő Chauvin korábban tagadta bűnösségét, most viszont megváltoztatta vallomását, ennek köszönhetően nem kell januárban újra bíróság elé állnia. Chauvin és ügyvédei valószínűleg abban is reménykednek, hogy a beismerő vallomás tükrében a kirótt ítéletet is enyhíti a bíróság. A vádalku részeként az egykori rendőr egy 2007-es ügyben is bűnösnek vallotta magát, akkor egy 14 éves fekete fiatallal szemben élt vissza a hatalmával, a vádak szerint torkon ragadta, a fejét zseblámpával ütötte.George Floyd halála az egész világon óriási felháborodást keltett, miután bejárták a világot azok a felvételek, amelyeken látható, hogya fekete férfi hiába rimánkodott az életéért, az eljáró rendőr, Chauvin kilenc percen keresztül térdelt a nyakán, ami végül Floyd halálához vezetett. A férfi halála után az egész országban heves tüntetések kezdődtek, amelyek később összeforrtak a Black Lives Matter mozgalommal. Ana Carolina Mantelli képe a Pixabay -en.