444.hu: Teret veszített az ellenzék az előválasztások óta, mutatja a legújabb közvélemény-kutatás

Jelentősen megerősödött a Fidesz az előválasztás lezárulta óta – írja a 444.hu egy friss, egyelőre nem nyilvános közvélemény-kutatásra hivatkozva, amelyet szerdán kaptak meg az ellenzéki pártok vezetői.



A felmérés szerint a kormánypártok támogatottsága 46 százalékos, az ellenzéki összefogás listájáé azonban csak 32.



Az összefogáson kívüli a Mi Hazánk 5, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékot kapna, a megkérdezettek 12 százaléka pedig nem szavazna vagy nem árulja el, hogy kit támogatna.

A mostani kormány megmaradását 52 százalék szeretné, kormányváltást csak 43 százalék akar.



A 444.hu úgy tudja, hogy a Fidesz saját, szintén nem a nyilvánosságnak képszült mérései is hasonló támogatottsági arányokat jeleztek az elmúlt hetekben.A lap felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt másfél hónapban az ellenzéki összefogás pártjai bár vitáztak, munkacsoportokat alakítottak és kommunikációs terveket is készítettek, de még rövid időre sem tudtak olyan témát felhozni, amellyel ők tematizálhatták volna a közvéleményt. A számok pedig arról tanúskodnak, hogy az október közepe óta tartó passzivitással nemcsak, hogy lendületet vesztettek, de a Fidesz sikeresen át is tudta venni tőlük a kezdeményezést. (444.hu)