Navalnij helyett lánya vette át az Európai Parlament Szaharov-díját

Az orosz ellenzéki politikus és korrupcióellenes aktivista Alekszej Navalnijt egy oroszországi börtönben tartják fogva, ezért nem tudott részt venni az Európai Parlament strasbourgi üléstermében rendezett ünnepségen. Navalnij már egy évtizede az ország egyik vezető ellenzéki alakja, aki rendszeresen szót emel a korrupció és a Kreml emberi jogokkal kapcsolatos visszaélései ellen.Az ünnepélyes díjátadáson, a Parlament elnöke méltatta Navalnij bátorságát: „Megfenyegették, megkínozták, megmérgezték, letartóztatták, de nem sikerült elhallgattatniuk... ahogy ő maga mondta egyszer: ott indul virágzásnak a korrupció, ahol semmibe veszik az emberi jogokat. Szerintem igaza van: a korrupció elleni küzdelem egyben harc az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartásáért. És mindenképpen harc az emberi méltóságért, a jó kormányzásért és a jogállamiságért is” – mondta Sassoli. A Parlament elnöke Navalnij azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását kérte.Navalnij nevében lánya, Darja Navalnaja vette át a díjat, aki bírálta a diktátorok kibékítésére vágyókat, és kitart amellett, hogy Európának hűnek kell maradnia eszméihez: „Amikor apámtól kérdeztem, hogy szerinte pontosan mit mondjak el a beszédemben, azt írta: mondd azt, hogy senki sem tehet egyenlőségjelet Oroszország és a Putyin rezsim közé. Oroszország Európába tartozik, mi pedig azon dolgozunk, hogy valóban részévé váljon. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy Európa önmagáért is kiálljon, azokért a csodálatra méltó elvekért, amelyek a lényegét alkotják. Az eszmék Európáját, az emberi jogok ünneplését, a demokráciát és az integritást szeretnénk megélni.”Szaharov-díj az ember és alapvető jogok védelméértAz Európai Parlament minden évben kiosztja a gondolat- és véleményszabadságért járó Szaharov-díjat. Az Andrej Szaharov, a Nobel-békedíjjal kitüntetett orosz fizikus nevét viselő díjat 1988-ban alapították, és az ember és alapvető jogok védelme érdekében tevékenykedő személyeket vagy csoportokat tüntetik ki vele.A képviselők 2021 januárjában elfogadott állásfoglalásukban követelték Alekszej Navalnij és a szabadon bocsátásáért tiltakozók azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, és az Oroszország elleni szankciók komoly szigorítására szólították fel a tagállamokat, 2021 áprilisában megismételték a felhívást.2020-ban a Parlament Fehéroroszország demokratikus ellenzékének ítélte oda a díjat.

