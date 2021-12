18 év börtönre ítélték Szvetlana Tyihanovszkaja férjét Belaruszban

Belaruszban 18 éves börtönbüntetésre ítélték az ellenzék egyik vezérét, Szjarhej Tyihanovszki vloggert.



My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ