Megszavazta a brit parlament a kötelező Covid-igazolványt, és kiüríttetik a karanténszállodákat

A kormányzó brit Konzervatív Párt frakciójának hosszú ideje nem tapasztalt méretű lázadása közepette hagyta jóvá kedd este a londoni alsóház az omikron koronavírus-változat terjedésének megfékezését célzó kormányzati intézkedéseket.



A 361 fős kormánypárti frakciócsoporton belül a legnagyobb ellenállásba az az előírás ütközött, amelynek alapján szerdától oltási igazolást vagy negatív koronavírus-tesztet kell felmutatni a belépéshez az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre.Az alsóház ezt 369-126 arányban, vagyis 243 fős többséggel fogadta el.Az intézkedés azonban csak az új előírást támogató legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt voksaival ment át, mivel 99 konzervatív párti képviselő a kormány ellen szavazott, és a konzervatívoknak ennél kisebb többségük van az alsóházban.Ez volt az eddigi legnagyobb lázadás a kormánypárti frakcióban azóta, hogy Boris Johnson miniszterelnök a 2019-es választási győzelem után, 80 fős alsóházi többséggel a háta mögött hivatalba lépett.Ugyancsak jelentős kormánypárti ellenállás mellett, 63 tory képviselő ellenszavazatával fogadta el a ház azt az előírást, amelynek alapján jövő tavaszig a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) minden olyan dolgozóját kötelezően be kell oltani a koronavírus ellen, aki közvetlenül érintkezik páciensekkel.Az oltási igazolás a koronavírus elleni vakcina két beadott dózisa esetén is beszerezhető.egészségügyi miniszter azonban a keddi parlamenti vitában jelezte: nem kizárt, hogy ha a lakosság többsége megkapta a harmadik, hatáserősítő dózist, az oltási igazolás érvényességéhez három vakcinaadag lesz szükséges.A brit kormány szerdától leveszi az összes országot a koronavírus-fertőzés szempontjából legkockázatosabbnak ítélt országok és területek vörös beutazási listájáról. A döntés kedd esti bejelentése után nem sokkal a kormány közölte azt is, hogy mindenki, aki ezekből az országokból érkezett Angliába, elhagyhatja az őrzött karanténszállodákat, amelyekben az eddigi szabályozás szerint tíz napot kellett volna eltölteniük.A brit egészségügyi miniszter ezt azzal indokolta, hogy mivel Nagy-Britanniában is már a helyi közösségeken belül terjed az omikron variáns, a radikális beutazási korlátozásokat jelentő vörös kategória immár kevéssé hatékony eszköz az omikron behurcolásának megakadályozására.A vörös kategóriás országokból csak a brit és az ír állampolgárok, illetve az Egyesült Királyságban letelepedési engedéllyel élő külföldiek utazhattak be Angliába, de érkezésük után nekik is a brit kormány által kijelölt, őrzött szállodák valamelyikében tíz napra karanténba kellett vonulniuk.E szállodai karantén fejenkénti költsége felnőttek esetében 2285 font volt, és ezt az utasoknak kellett fizetniük. A szállodákban biztonsági személyzet ügyelt arra, hogy senki ne távozhasson elkülönítésének lejárta előtt.Az új rendelkezéssel akik befizették a karanténszálloda költségeit, visszakaphatják pénzüket.A jelenleg érvényes szabályozás szerint az Angliába utazóknak az indulás előtt legfeljebb 48 órával koronavírus-tesztet kell elvégeztetniük. Ez lehet gyorsteszt (lateral flow test) vagy laboratóriumban kiértékelt PCR-teszt, de mindkét teszttípus elvégzéséről és eredményéről az utazóknak igazolást kell bemutatniuk. Az angliai érkezés utáni 48 órában is kötelező egy PCR-teszt elvégzése, és a negatív teszteredmény megérkezéséig a beutazóknak tartózkodási helyükön elkülönítésben kell maradniuk.