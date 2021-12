60 nap börtönre ítélték a volt dán minisztert, menekültpárok törvénytelen szétválasztása miatt

Két hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság Dánia volt bevándorlásügyi miniszterét, Inger Støjberget, amiért egy intézkedését törvénytelennek minősítették: a politikus menekült párokat, köztük házastársakat választatott szét – írja az EUobserver nyomán a HVG.



Støjberg azt nyilatkozta, hogy ezzel az intézkedéssel a gyermekházasságokat próbálta megakadályozni. A szabály nyomán összesen 23 párt szakítottak el egymástól, annak ellenére, hogy az érintett nők állítása szerint a kapcsolat konszenzuális volt.A dán legfelsőbb bíróság döntése azonban kimondja, hogy, amikor nem vette figyelembe a menekültek akaratát, akkor Støjberg megsértette az emberi jogok európai egyezményének egyik hangsúlyos cikkelyét, amely a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogról szól.A különválásokról szóló rendelet azonban nem az egyetlen ellentmondásos intézkedés, amely a miniszterhez kapcsolódik: a politikus hivatali ideje alatt Dánia olyan terveket is kidolgozott, hogy lefoglalja a migránsok ékszereit és értéktárgyait, hogy azokból fedezze az országban való tartózkodásuk költségeit. Egy időben pedig az is felmerült, hogy a bevándorlókat egy szigetre kellene száműzni, ahol főként hangárok, laboratóriumok és egy krematórium található.Bár a büntetést nem függesztették fel, Dániában a hat hónapnál rövidebb büntetésre ítélt elkövetők számára a jog lehetőséget biztosít, hogy elektronikus megfigyelés alatt töltsék le büntetésüket, ami azt jelenti, hogy Støjberg valószínűleg nem megy börtönbe. A parlamentnek arról még döntenie kell, hogy megfosztja-e őt a képviselői tisztségétől, mert jelenleg is a parlament tagja.Støjberg ismert bevándorlásellenes nézeteiről és politikájáról. Büszkélkedett azzal, hogy több mint 110, a külföldiek jogait korlátozó törvénymódosítást fogadott el. 2001 óta a Folketing tagja. 2019 szeptemberétől 2020. december 29-ig a Liberális Párt alelnöke volt, 2021. február 4-én azonban kilépett a Liberális Pártból, és jelenleg a Folketing független tagja.Tavaly mintegy 1500-an kértek menedékjogot Dániában, szemben a 2015-ös, több mint 21 ezres csúcsértékkel.