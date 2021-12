Macron Magyarországon: Heller sírjánál tisztelgett és az ellenzékkel is beszélgetett

Délelőtt Orbán Viktorral diplomatikus volt, az ellenzék sajtótájékoztatója szerint viszont erősen állást foglalt a magyar kormánnyal szemben Emmanuel Macron a budapesti látogatása során. Az ellenzékiek állítják: a francia elnök szerint az EU-s helyreállítási alapból nem kap pénzt Magyarország, amíg ilyen szinten van a korrupció - írja a HVG.



Orbán Viktor és a V4-ek mellett a magyarországi ellenzék vezetőivel;rel,ésis találkozott magyarországi útján a francia elnök Emmanuel Macron.

A politikusok közös sajtótájékoztatójáról kiderült, hogy az ellenzékiek úgy érzik: a francia elnök partnerként tekint rájuk.

Márki-Zay Péter szerint szimpátiáját fejezte ki Emmanuel Macron az ellenzék korrupcióellenes harcában: a miniszterelnök-jelölt azt mondta, Macron nem tartja valószínűnek, hogy bármit is kapna Magyarország az uniós helyreállítási alapból, amíg ilyen szinten van a korrupció. Márki-Zay szerint a korrupció által és amiatt elvesztett pénzek segíthetnének egy tényleges, energiahatékony rezsicsökkentésben. Hozzátette: a franciákkal közös ügyünk az illegális migráció megfékezése, kormányváltás esetén a déli határkerítés a helyén marad, valamint kiadják az „Orbán Viktor által betelepített bűnözőket” is. Márki-Zay azt mondta, Orbán nemrég találkozott Macron szélsőséges ellenfeleivel,nel ésral is, de az ellenzékiek inkább Macron értékeivel tudnak közösséget vállalni: erősebb, biztonságosabb, szabadabb, demokratikusabb európai jogállam eszméjében hisznek.Emmanuel Macron útjának fő apropója a 2022 első félévében esedékes francia soros elnökség az Unióban. Dobrev Klára szerint ez az időszak sokat segíthet a jogállamisági ügyek továbbgördítésében,Macron pedig állítólag ígéretet tett arra, hogy jövőre bevezetik az uniós forrásokat demokráciadeficitek miatt visszatartó jogállamisági mechanizmust.Dobrev szerint Orbán Viktor nem számíthat arra, hogy a szabadságot semmibe vevő és korrupt politikával EU-s támogatásokat kaphat, egy esetleges kormányváltás után pedig az ellenzék egy szabad, és Európához szorosabban kötődő Magyarországot szeretne létrehozni. Dobrev arról isbeszélt, hogy a jövő év elejétől hivatalba lépő francia EU-s elnökségnek hatalmas szerepe lehet abban, hogy a jogállamiságot sokkal jobban tudja képviselni. A DK-s politikus hozzátette: a francia elnökség alatt az EU erősödni fog, Orbán Viktor pedig gyengülni.Az újdonsült Momentum-elnök Donáth Anna is az európai összetartás fontosságát hangsúlyozta: az EP-s Renew csoportosulásban hosszú ideje együtt dolgozik Macron pártjával, akikkel az ellenzék osztja az előremutató EU-s törekvéseket a digitalizáció, a jogállamiság és a zöldpolitika kérdéseiben.A jogállamisági és korrupciós kérdések mellett Karácsony Gergely végül felhozta a keleti külkapcsolatok aggályait is: a főpolgármester úgy érezte, Emmanuel Macron egyetért abban, hogy a magyarországi ellenzék küzdelme azon európai küzdelemnek is a része, amely a belső zsarolókat akarja megbuktatni. Karácsony szerint a jogállamisági deficitek a kormánypolitikában együtt járnak a keleti szövetségekkel, és a franciák is pontosan tudják, milyen az orosz befolyás, mert szerinte a 2017-es választásokon is a szélsőjobbot akarta megerősíteni Oroszország. Karácsony úgy vélte, előremutató és bátorító megbeszélésük volt a francia elnökkel.Amint a Telex írja a francia elnök a miniszterelnök meghívására érkezett Budapestre, ahol az Orbánnal tartott találkozó előttállamfővel tárgyalt, és a Kozma utcai izraelita temetőben járt, ahol hivatalos külsőségek nélkül megemlékezett a két éve meghaltfilozófusról, akivel 2019-ben találkozott Párizsban.Orbán Viktor és Emmanuel Macron közös sajtónyilatkozatot tett a Karmelitában. Mindketten egyetértettek az atomenergia növelésében és az európai autonómia fontosságában. Orbán azt mondta a francia államfőnek:

”Politikai ellenfelek és egyúttal európai partnerek is vagyunk. (…) „Mind a ketten szeretjük a hazánkat, mindketten Európa megerősítéséért dolgozunk, és egyet fogunk érteni abban, hogy Európának stratégiai autonómiára van szüksége.”