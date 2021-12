Több mint 50 tornádó tarolt végig 8 amerikai államon, a halottak száma már legkevesebb 100

Legkevesebb 100 halálos áldozata van a hétvégi tornádósorozatnak az Egyesült Államok középső és dél-keleti részén. Több mint 50 tornádó söpört végig 8 amerikai szövetségi államon: Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Ohio és Tennessee érintett.



Kentucky államban, ahol a halottak száma legkevesebb 80-ra tehető, még sohasem okozott ekkora pusztítást forgószél. 18 megyében több ezer otthon rongálódott meg, és 50 ezeren maradtak áramszolgáltatás nélkül.elnök szükségállapotot hirdetett Mayfield városban, ahol szinte egyetlen épület sem maradt épen.kormányzó elmondta, hogy segítségül hívták a Nemzeti Gárdát is. Jelenleg 300-an dolgoznak az érintett területeken.Kentucky állam kormányzója helyzetjelentést adott a károkról és a mentésről, és amikor megkérdezték tőle, hogy a mentőcsapatok házról házra járnak-e túlélők után kutatva, azt válaszolta: nem maradtak házak. Romhalmazokról romhalmazokra járnak és túlélőket, sebesülteket keresnek.Mayfieldben egy gyertyagyártó üzemet tarolt le a tornádó. Gyakorlatilag az egész város eltűnt a föld színéről - tudósít a CNN A hatóságoknak 40 dolgozót sikerült kimenekíteniük, legalább 60 embert viszont még keresnek. A túlélési esélyük igen alacsony, hiszen 5 méter magasan áll a vashulladék, a tetején autókkal, sőt a helyszínen mérgező vegyszerek is kiömlöttek.A katasztrófa sújtotta övezetekben akadozik a kommunikáció is, ami nehezíti a mentést. A túlélők a romok között keresgélve próbálják kimenteni saját szomszédaikat, ismerőseiket, családtagjaikat.Kentucky mellett Illinoisban, Arkansasban, Missouriban és Tennessee-ben is jelentettek halálos áldozatokat. Legkevesebb hat ember meghalt egy összeomlott Amazon-raktárban Illinois államban, Edwardsville városában is.Deanne Criswell, a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) vezetője szerint a heves viharok jelentik az "új normálist" a klímaváltozás korszakában.„Az éghajlatváltozás által tapasztalt hatások a mi generációnk válságát jelentik” – mondta Criswell. "Sok erőfeszítést teszünk a FEMA-nál, hogy közösségekkel együttműködve segítsünk csökkenteni ezeknek a súlyos időjárási eseményeknek a hatásait, és segítsünk olyan rendszerszintű projektek kidolgozásában, amelyek segíthetik a közösségek védelmét."