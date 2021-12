Agyvérzést kapott Julian Assange a börtönben

Julian Assange október 27-én kisebbfajta agyvérzést kapott a belmarshi börtönben - erről szombaton beszélt a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Wikileaks alapító menyasszonya, Stella Moris, írja az Euronews.



Stella Moris közölte , továbbra is folyatódik a harc az Egyesült Államokkal párja kiadatásának elkerüléséért, amelybe a férfi az elmúlt három év során idegileg és fizikailag is tönkrement.Moris szerint az agyvérzés akkor történt, amikor partnere két hónappal ezelőtt, egészen pontosan október 27-én videóhíváson keresztül megjelent az amerikai Legfelsőbb Bíróság meghallgatásán. A kezelőorvosai azonnali MRI-vizsgálatot végeztek el rajta, ami kimutatta, hogy valóban bevérzett az újságíró agya, ám szerencséje volt, mivel túlélte a rohamot, minél korábbi felépülése érdekében pedig megkezdték a gyógyszeres kezelését – írja a Liner a Mirrorra hivatkozva A Mail on Sunday brit bulvárlap elmondása szerint az Amerikának történő kiadatása ellen küzdő 50 éves Assange-ot egy maximálisan őrzött börtönben tartják előzetes letartóztatásban. Az agyvérzés következtében a jobb szemhéja lecsukódott, memóriazavarai és idegrendszeri károsodás jelei mutatkoztak.Assange szerint pedig a stroke-ot az ellene folyó amerikai bírósági eljárás okozta stressz, valamint egészségi állapotának általános romlása válthatta ki, mivel immár harmadik karácsonyát fogja a rácsok mögött tölteni.A Wikileaks alapítója múlt pénteken ismételten komoly jogi párbajt veszített el, ugyanis az amerikai kormány megnyerte az egyik pert, amelyet még 2021 nyarán vittek a Legfelsőbb Bíróság elé. A londoni Felsőbíróság pénteken úgy döntött: az Egyesült Királyság kiadhatja Julian Assange-t az Egyesült Államoknak. Januárban egy másik bíróság még úgy határozott, hogy a WikiLeaks alapítóját a mentális egészsége miatt nem lehet kiadni, ezt a döntést azonban sikeresen megfellebbezte az Egyesült Államok.Az amerikai hatóságok 18 vádpontot fogalmaztak meg Assange ellen a brit kormányhoz benyújtott kiadatási kérelemben. Ezek közül 17 kémkedéssel, egy pedig számítógépes rendszerek feltörésével vádolja Assange-t, akinek a portálja csaknem 500 ezer titkos amerikai diplomáciai táviratot szivárogtatott ki.