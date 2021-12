A francia elnök Magyarországra látogat, ahol Orbánnal, de Márki-Zayval is találkozik

Orbán Viktor meghívására látogat Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra december 13-án, hogy a V4-ek és Franciaország csúcstalálkozóján részt vegyen. A tervezet szerint kétoldalú megbeszélést tart Áder János magyar köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. Ezután jön majd a csúcstalálkozó a Várkert Bazár épületében.



Szombaton azonban arról írtak a magyarországi portálok, hogy a csúcstalálkozó után a francia elnök más programpontokat is betűzött a napirendbe: ellátogat többek között Budapest Városházára is, hogyfőpolgármester meghívásának eleget tegyen, majd a találkozó után, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjénél is látogatást tesz. Telex úgy tudja , nem marad ki a sorból a DK európai parlamenti képviselője,és a Momentum új elnöke,sem.Macront csütörtökön kérdezték a magyarországi látogatása kapcsán, akkor úgy fogalmazott: Orbán Viktor politikai ellenfél, de európai partner. Szerinte a 27 európai kormány- és államfőnek együtt kell működnie Európáért, és meg kell találniuk a kompromisszumokat, még akkor is, ha a jogállamiság kérdésében nézeteltérések vannak.