Hatalmas tornádóözön csapott le Amerikára, több mint 50 halott van eddig

Az Egyesült Államok központi részein található államokra pénteken éjjel 24 tornádóból álló vihar sújtott le, amely eddig legalább 50 ember halálát okozta, nem is beszélve az óriási anyagi károkról és az áramkimaradásokról. A CNN szerint több mint 55 millió amerikai van veszélyben a rendkívüli időjárás miatt.



Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD