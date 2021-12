Feljelentést tett egy magyarországi rendőrnő, mert a kollégái elkábították, megerőszakolták és ezt le is videózták

Zsiga Katalin őrmester feljelentést tett, mert állítása szerint két kollégája a szüzességét elvéve megerőszakolta őt az egyik közös műszakjuk után - írja a Telex.



Zsiga a Blikknek nyilatkozva azt mondta , hogy egy, a kollégái körében keringő videóból szerzett tudomást a szexuális erőszakról. Később pedig alkalma volt látni is a videót.A rendőrnő annyira emlékszik az esetből, hogy amikor az egyik nap visszatértek a határőrszolgálatból a nekik kijelölt panzióba, fájt a feje, így vacsora után rögtön elment aludni. Reggel még rosszabbul volt, görcsölt a hasa is, a határról visszafelé tartva pedig elájult. Arra tért magához, hogy egy parkolóban vannak, ő pedig vérzik. A rosszulléte ellenére nem ment el később sem orvoshoz.A rendőrnő azt mondta, az egyik erőszaktevő beismerte neki tettét. Ő azt mondta,

mindez azért történt, mert Zsiga "nem adta oda magát önként"

. A rendőrnő állítja, egyik kollégája meg is fenyegette hogy ne beszéljen a történtekről.A rendőrnőnek a megerőszakolása után is együtt kellett dolgoznia a két, megerőszakolásával vádolt kollégájával, hiába jelezte, hogy erre képtelen a továbbiakban. Zsiga Katalin többé már nem is akar a rendőrségen szolgálni.(képünk illusztráció)_______________________________________

Ha családon belüli erőszak miatt segítségre van szüksége, hívja az áldozatok megsegítése céljából működtetett 0800 500 333-as ingyenes, zöld telefonszámot, vészhelyzet esetén pedig az 112 segélyhívószámot.