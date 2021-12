Az Európai Gyógyszerügynökség szerint nem muszáj kivárni a 6 hónapot a 3. adag vakcinával, hamarabb is beadható

Igyekeznek felpörgetni oltási kampányaikat az uniós tagországok a koronavírus omikron variánsa miatt. Korábban az volt a közmegállapodás, hogy a második és harmadik vakcina beadása között hat hónapnak kell eltelnie, Franciaországban azonban már öt, az Egyesült Királyságban három hónap után kérhető emlékeztető oltás.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vakcinastratégiáért felelős vezetője, Marco Cavaleri azt mondta, hogy bár a jelenlegi ajánlás hat hónap, „a rendelkezésre álló adatok alapján az emlékeztető vakcina beadása már három hónap után is biztonságos, amennyiben közegészségügyi szempontból ilyen rövid időre lenne szükség".Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyan csak „végső lehetőségként” veszi figyelembe a védőoltás kötelezővé tételét, több ország azonban már fontolgatja ezt, Ausztria pedig be is jelentette, hogy februártól a vakcina mindenkinek kötelező lesz, a szabályszegőkert pedig megbüntetik.