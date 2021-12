BioNTech: Még nem tudni, hogy kell-e új oltóanyag az omikron miatt

Egyelőre nem tudni, hogy kell-e új oltóanyagot kifejleszteni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védelemre a kórokozó omikron nevű változata miatt - mondta a német BioNTech vezetője egy csütörtöki interjúban.



a Der Spiegel című német hírmagazin hírportálján közölt interjúban kiemelte, hogy az omikronnak több variánsa kering, és még nem világos, hogy melyik "érvényesül", ezért azt sem tudni, hogy melyikhez kellene hozzáigazítani a vakcinát. Ez azonban "nem újdonság, és kezdetben a delta esetében is így volt" - mondta.Arra a kérdésre, előfordulhat-e, hogy egyáltalán nem lesz szükség új oltóanyagra, azt válaszolta, meg kell várni, hogy miként terjed az omikron és milyen a hatására kialakuló betegség "klinikai képe". Az összes kérdés megválaszolásához szükség van még néhány hétre - vélekedett.Arra a felvetésre, hogy akár a következő változat is megjelenhet, mire elkezdik az omikronhoz igazított vakcina gyártását, elmondta, hogy az év elején azért aggódott, hogy a meggyengült immunrendszerű embereknél "a vírusnak túl sok ideje lehet arra, hogy sok mutációt halmozzon fel és fejlődjön".Sahin kifejtette: úgy tűnik, hogy pontosan ez történt az omikronnal. "Az emberek egy kis csoportjában a vírus hosszabb fejlődésen mehetett keresztül", és ez "minden bizonnyal gyakrabban megismétlődik majd" - fogalmazott.Ha az omikron szétterjed, az utána következő változatnak még hatékonyabbnak kellene lennie, hogy a vírus következő nemzedékévé válhasson, így pedig állandóan újabb kórokozóval kellene megbirkózni. Ugyanakkor technikailag nem lenne gond egyszerre gyártani több fajta, a SARS-CoV-2 különböző változataira szabott vakcinát - fejtette ki a BioNTech társalapító-vezérigazgatója.Mint mondta, aggodalommal fogadták az először novemberben, Dél-Afrikában azonosított omikron felbukkanását. Ez "váratlan fejlemény" volt, "néhány napig egyáltalán nem volt világos, hogy mivel állunk szemben", így nem lehetett tudni, hogy menekülő (az oltás révén termelődő ellenanyagok elől kitérő) variánsról van-e szó.A vizsgálatok szerencsére azt mutatják, hogy az omikron csak egy "részlegesen menekülő változat, amely elvileg oltással ellenőrizhető".Az előzetes adatok szerint három adag vakcina egyértelműen semlegesíti a vírust, de csak a további adatok mutatják majd meg, hogy mennyire erős a védelem és mennyi ideig tart - mondta Ugur Sahin.Hangsúlyozta, hogy két adag még nem jelenti a kellő védettséget nyújtó, befejezett oltást. Ha az omikron tovább terjed, "és úgy tűnik, hogy ez így is lesz, akkor tudományos szempontból ésszerű lenne már három hónap után felkínálni az emlékeztető oltást", ahogyan az Egyesült Királyságban teszik - fejtette ki a BioNTech vezetője.Arra a felvetésre, hogy mindez azzal jár, hogy aki ezekben a hetekben kapja meg a harmadik adagot, vajon a jövő nyáron emlékeztető dózisra szorul-e majd, a biotechnológiai cég vezetője azt mondta, hogy ez várhatóan így lesz, ha az omikron leváltja a deltát az uralkodó vírusváltozatok sorában, és a negyedik adag már egy új, az omikronhoz igazított vakcina lehet.A Németországba Törökországból bevándorlóként érkezett szakember és felesége,által vezetett BioNTech a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalattal fejlesztett ki oltóanyagot a Covid-19 ellen. Comirnaty márkanévvel forgalmazott készítményük volt a Covid-19 ellen az Európai Unióban elsőként engedélyezett vakcina. A közösségben tavaly december vége óta használt oltóanyag a világhírű magyar kutató, a BioNTech-nél dolgozóvezetésével kifejlesztett hírvivő RNS (mRNS) technológiára épül. (MTI)Fotó: Polina Tankilevitch/Pexels