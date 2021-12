NATO-főtitkár: Németország vezető szerepet játszik a transzatlanti biztonság megerősítésében

Németország vezető szerepet játszik a transzatlanti biztonság megerősítésében, nagyra becsült és nagyon fontos szövetségesünk – jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, az új német kormány külügyminiszterével, Annalena Baerbock-kal tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.



A NATO-főtitkár üdvözölte azkancellár vezette új német kormány egyértelmű elkötelezettségét a NATO mellett. Mint mondta: Németország hozzájárulása nagyon fontos a béke fenntartásához Európában.Stoltenberg hangsúlyozta: „a NATO-nak erős Németországra van szüksége, mind politikailag, mind katonailag, különösen olyan időkben, amikor egyre összetettebb kihívásokkal kell szembenézni”, különös tekintettel az orosz csapatösszevonásokra az ukrán határon.Stoltenberg megerősítette, hogy a NATO határozott választ fog adni, amennyiben Moszkva agresszívan lép fel Ukrajnával szemben. „Ez komoly politikai és gazdasági következményekkel fog járni Oroszország számára” – tette hozzá.A NATO-főtitkár felhívta a figyelmet: a Krím-félsziget 2014-ben történt illegális orosz bekebelezése óta a szövetség megerősítette elrettentő és védelmi erejét, ugyanakkor továbbra is nyitott a párbeszédre, többek között a NATO-Oroszország Tanácson keresztül.„A párbeszédre vonatkozó ajánlat továbbra is érvényes, Oroszországnak pozitív módon kellene válaszolnia, de ezt eddig nem tette meg” – tette hozzá a NATO-főtitkár.Annalena Baerbock német külügyminiszter a sajtótájékoztatóan elmondta: Németország számára továbbra is a NATO jelenti Európa biztonsági alappillérét. Mint mondta, az ukrán határon történő orosz csapatösszevonások aggasztóan hatnak nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságára is.A német diplomácia új irányítója elkötelezettségét fejezte ki a NATO-Oroszország Tanács újjáélesztése iránt, mivel – mint fogalmazott: – „a jelen fejlemények ennek szükségességét jelzik”. (