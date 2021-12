„Végre otthon” - ezzel a képpel búcsúzik az IKEA Merkeltől

Finally At Home (végre otthon) - egy vonzó ajánlatot osztott meg az IKEA azon a napon, amikor Angela Merkel 16 év után visszavonult hivatalából - írta a Twitteren Carl Bildt, volt svéd miniszterelnök az IKEA képét megosztva, amelyen egy Merkel-hasonmás egy IKEA fotelben ücsörög a jellegzetes kéztartásával.



Finally At Home - an attractive offer from IKEA on the day Angela Merkel leaves office after 16 years at the helm of 🇩🇪.

. pic.twitter.com/pK39DVCWwe