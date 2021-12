Korrupcióval vádolják Völner Pált, a magyar igazságügyi miniszter helyettesét. Lemondott

Völner Pál fideszes parlamenti képviselő, igazságügyi államtitkár, helyettes igazságügyi miniszter a megalapozott gyanú szerint rendszeresen, alkalmanként 2–5 millió forintot kapott a Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől. Az ügynek tizenkét gyanúsítottja van, köztük nyolc végrehajtó - számolt be a Telex.



A legfőbb ügyész kezdeményeztefideszes parlamenti képviselő, igazságügyi államtitkár mentelmi jogának felfüggesztését hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt, közölte a Legfőbb Ügyészség."A Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozásban megalapozott gyanú merült fel arra, hogy Völner Pál

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott.

Völner Pál a gyanú szerint a jogtalan előny ellentételezéseként – felügyeleti, hatósági, igazgatási jogkörével visszaélve – vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének megfelelően" - olvasható

az ügyészség közleményében.

Az ügynek jelenleg tizenkét gyanúsítottja van, közülük nyolc végrehajtó és egy végrehajtó-helyettes. Hatan letartóztatásban vannak, egy személy pedig bűnügyi felügyelet alatt áll.A vádak napvilágra kerülését követően, Völner kedden

bejelentette, hogy lemond igazságügyi államtitkári tisztségéről.

Viszont a 24.hu-nak eljuttatott közleményében azt állította: nem követett el bűncselekményt, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően végezte. Azonban vállalja az ügy politikai következményeit, lemond államtitkári posztjáról.Szombatonfüggetlen országgyűlési képviselő számolt be arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség kezdeményezte, hogy vegyék zár alá, a Bírósági Végrehajtói Kar vezetőjének és feleségének ingatlanjait. Mint írta, "a végrehajtói karban a trafikosztáshoz hasonló átrendeződés folyt az elmúlt években. Sok végrehajtótól elvették a jogot amiatt, mert nem volt jogi diplomájuk. Egyrészt vicc, hogy enélkül is űzhették ezt a szakmát, másrészt viszont az így felszabadult zsíros bizniszért megindult a harc." A képviselő lényegében olyan végrehajtói helyek adás-vételéről ír, melyek igen jövedelmezőek, a bevételek pedig gyakran bajbajutott családok vagyonának pénzzé tételéből származnak.Völner Pál neve legutóbb a Pegasus-ügy kapcsán kapott nagyobb nyilvánosságot,igazságügyi miniszter azt állította róla a Telexnek, hogy ő engedélyezi a titkos megfigyeléseket.A Telex ezt követően megpróbálta az ügyről kérdezni Völner Pált is:A magyarországi ellenzéki pártok a botrány kapcsán

Varga Judit igazságügyi miniszter lemondását követelték.

Mint elmondták: ha tudott a csúszópénzekről és szemet hunyt bizalmasa ügyletei fölött, az a baj, ha nem tudott, az is baj, hiszen felveti az alkalmatlanságának a kérdését. Arról is beszéltek, hogy az események fényében annak lehetősége is felmerül, hogy Völner - aki Varga Judit szerint az engedélyeket adta a Pegasus kémszoftverrel folytatott lehallgatásokhoz - a megfigyelési ügyek elbírálásánál is engedhetett az anyagi juttatások csábításának.És mivel az ellenzéki pártok következetesen állítják, hogy a magyar legfőbb ügyészség a kormány befolyása alatt áll, megindultak a találgatások azzal kapcsolatban is, hogy tulajdonképpen mi is állhatott a magas rangú fideszes politikus megbuktatásának hátterében. Azaz hogy a kormány miért nem mentette meg az igazságszolgáltatástól.Eddig két fő narratíváról esett szó nyilvánosan, az egyik szerint 'belharc' áldozata lett az államtitkár, a másik szerint pedig maga a Fidesz döntött úgy, hogy 'feláldozza'.Kedd este, az MSZP korábbi elnöke azt fejtegette az ATV műsorában , hogy a Völner-ügy tulajdonképpen jól jön a Fidesznek. Egyrészt abból szempontból, hogy az ügyet lehet lobogtatni az uniós hatóságok felé, melyek egyre keményebben kérik számon a magyar kormányon a jogállamiságot. Ennek fényében érvelhetnek azzal, hogy lám, mégiscsak működik Magyarországon az igazságszolgáltatás, hisz egy magas rangú kormánytagot is vád alá helyeztek. Másrészt pedig nagyon ideje volt már a kormánynak valamit lépnie a Pegasus-ügy kapcsán is, Völnerre pedig rá is verhető a balhé, hiszen kulcsfigurája volt a lehallgatási botránynak.