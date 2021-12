Az omikron variáns egy új, „lopakodó” változatát azonosították, melyet nehezebben lehet nyomon követni

Brit tudósok azonosították az omikron variánsnak egy újabb, "lopakodó" változatát, amelyet nem lehet megkülönböztetni más változatoktól még a nagyon megbízható PCR-tesztek segítségével sem - írja a The Guardian.



A lopakodó változat számos olyan mutációval rendelkezik, mint a korábbi omikron, viszont hiányzik belőle az a genetikai elváltozás, amely lehetővé teszi, hogy a laboratóriumi PCR-tesztek segítségével biztosan be lehessen azonosítani a valószínűsíthető eseteket.A lopakodó változat továbbra is koronavírusként mutatható ki az összes szokásos teszttel, és genomikai vizsgálatokkal omikron variánsként azonosítható, de a valószínűsíthető eseteket a gyorsabb eredményeket adó rutin PCR-tesztek nem jelzik.A kutatók szerint egyelőre nem tudni, hogy az omikron új formája ugyanúgy fog-e terjedni, mint a már ismertek, de a "lopakodó" változat genetikailag különbözik, és emiatt másképp is viselkedhet.A lopakodó változatot először a Covid-19 vírus azon mintái között fedezték fel, amelyeket a napokban küldtek az Egyesült Királyságba Dél-Afrikából, Ausztráliából és Kanadából, de lehet, hogy már szélesebb körben elterjedt. Az eddig azonosított hét fertőzéses eset közül egyik sem az Egyesült Királyságban történt.