Fegyverrel pózoló republikánus képviselő keltett felháborodást

"Boldog Karácsonyt! Santa, légyszi hozz lőszert!" - írta szombaton a Twitteren Thomas Massie kentucky-i republikánus képviselője a fotója mellé, amelyen úgy pózol mosolyogva a családjával, hogy mindannyian fegyvert tartanak a kezükben. A poszt elég sok emberben váltott ki rossz érzéseket, hiszen csak alig néhány nap telt el azóta, hogy egy 15 éves diák egy michigani középiskolában agyonlőtte négy társát, hat másik diákot és egy tanárt pedig megsebesített. A gyanúsított előkarácsonyi ajándékként kapta a fegyvert a szüleitől.



Here is @manueloliver00 - father of Parkland victim - reacting to GOP Rep. Massie's tweet of his family holding a bunch of guns right after another mass shooting in America: "the worst taste ever... a very nasty post." pic.twitter.com/8XQKFMjWzx

I’m old enough to remember Republicans screaming that it was insensitive to try to protect people from gun violence after a tragedy. Now they openly rub the murder of children in our faces like they scored a touchdown. Disgraceful.