Keddtől az indulás előtt is tesztet kell végezniük az Angliába utazóknak

Jövő keddtől az indulás előtt is koronavírus-tesztnek kell alávetniük magukat mindazoknak, akik Angliába utaznak - közölte szombaton a brit egészségügyi miniszter.



bejelentette, hogy a szabályozás december 7-én brit idő szerint hajnali 4 órától - romániai idő szerint 6 órától - lép érvénybe. Az Angliába utazóknak az indulás előtti 48 órában kell elvégeztetniük a koronavírus-tesztet.Grant Shapps közlekedési miniszter Javid bejelentésével egy időben közölte: az indulás előtti teszt lehet gyorsteszt (lateral flow test) vagy laboratóriumban kiértékelt PCR-teszt, de mindkét teszttípus elvégzéséről és eredményéről az utazóknak igazolást kell bemutatniuk.A rendelkezés mindenkire vonatkozik, a koronavírus ellen teljesen beoltott beutazókra is.Szombat esti tájékoztatásábanhangsúlyozta: átmeneti intézkedésről van szó, amelyet a brit kormány az első lehetséges pillanatban visszavon.Az egészségügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy egyre több koronavírus-fertőzéses eset kapcsolódik az utazáshoz. Kiemelte Nigériát, amely szavai szerint Dél-Afrika után a második a koronavírus nemrég azonosított, a korábbi változatokhoz képest jelentős mutációkat tartalmazó omikron variánsának előfordulási gyakorisága szempontjából.Sajid Javid elmondta: Angliában eddig 27 olyan koronavírus-fertőzést izoláltak, amelyet az omikron változat okozott, és az elmúlt napokban kiderült, hogy számos esetben a "Nigériával fennálló utazási kapcsolatokhoz köthetők" az angliai omikron-előfordulások.A brit kormány ezért hétfőtől a koronavírus-fertőzés szempontjából legkockázatosabbnak tartott országok vörös listájára helyezi Nigériát.A vörös kategóriás országokból csak a brit és az ír állampolgárok, illetve az Egyesült Királyságban letelepedési engedéllyel élő külföldiek utazhatnak be Angliába, és érkezésük után nekik is tizenegy éjszakát kijelölt, őrzött karanténszállodákban kell tölteniük saját költségükön.A brit kormány kéthavi szünet után teszi ismét kötelezővé a koronavírus-tesztek elvégzését az angliai utazás megkezdése előtt, ez a kötelezettség ugyanis október 4-én megszűnt.E hét eleje óta kötelező PCR-tesztek elvégzése az angliai érkezés után is, és a negatív teszteredmény megérkezéséig a beutazóknak tartózkodási helyükön elkülönítésben kell maradniuk.A teljesen beoltott beutazók számára október végén szűnt meg az angliai érkezés után elvégzendő, kijelölt laboratóriumokba visszaküldendő PCR-koronavírusteszt kötelme, és ehelyett a jóval olcsóbb, néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt elvégzése is elégséges volt. Ezt a könnyítést függesztette fel a brit kormány a november utolsó napján érvénybe lépett intézkedéssel.Az érkezés utáni PCR-tesztet a beutazóknak a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóktól kell megrendelniük, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ingyenes koronavírus-szűrési szolgáltatását beutazási célokra nem lehet használni.