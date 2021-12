Orbán és Marine Le Pen igen, de Salvini nem ment el a varsói jobboldali csúcstalálkozóra

Varsóban megkezdődött az európai konzervatív pártok vezetőinek Varsói Csúcstalálkozója, a valóságban azonban nem egészen úgy alakult a nagy jobboldali tanácskozás, ahogy azt a meghívó lengyel Jog és Igazságosság párt képviselői tervezték - számolt be a 444.hu.



A meghívottak hivatalosan az Európai Unió jövőjéről és a konzervatívok jövőbeni együttműködéséről kezdeményeztek egyeztetéseket, de a találkozót korábban több helyen is az alternatív jobboldali pártok új európai frakciójának zászlóbontásaként harangozták be.A csúcson megjelentmagyar miniszterelnök,, a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje,, a spanyol Vox elnöke, a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) elnöke,valamintlengyel kormányfő.Nagyobb feltűnést keltettek viszont a hiányzók: nem jelent meg ugyanis a lengyel fővárosban a két olasz jobboldali párt, a Liga és az Olasz Testvérek vezetője,és, hivatalosan „más elfoglaltság” miatt.A PiS főtitkára,a találkozó kezdete után nem sokkal arról posztolt, hogy fontos tárgyalások zajlanak az Európai Parlamenten (EP) belüli közelebbi együttműködésről, és a résztvevők választ keresnek „azon fenyegetésekre (...) is, amelyek az európai szervek, különösen az Európai Bizottság alapszerződésekbe ütköző lépéseiből erednek”.Az egyeztetések szünetében a PiS több politikusa is úgy nyilatkozott, hogy a következő hónapokban szakértői konferenciákat fognak szervezni, és azon dolgoznak majd, hogy egységes vízióval álljanak ki választóik elé.Egyikük -- ki is jelentette, hogy nagyon fontos minden pillanata a csúcsnak, de az új EP-frakció megalakulása legfeljebb a jövő zenéje lehet: „a jövőben majd meglátjuk, jelenleg a téma nincs napirenden”.