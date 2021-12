A világon minden 29. ember segélyre szorul, és ez a szám növekedőben van

A világon minden 29 emberből egy humanitárius segélyre szorul, a szenvedők száma rohamosan nő a klímaváltozás, a koronavírus-járvány és a fegyveres konfliktusok miatt, a pénzszűkében lévő segélyszervezetek pedig alig képesek lépést tartani ezzel a növekedéssel - állapította meg az ENSZ egy csütörtökön kiadott jelentésében.



Jövőre várhatóan 274 millió ember szorul majd humanitárius segélyre, ami 17 százalékkal több mint ahányan 2020-ban voltak - írja az Euronews.



"Az idén a klímaválság elérte forráspontját" - jelentette ki António Guterres főtitkár annak az ENSZ-kampánynak a bevezetőjében, amelyben a világszervezet 41 milliárd dollárt kér adományozóktól arra a célra, hogy a számított 274 millióból segíteni tudjanak jövőre legalább a leginkább rászoruló 183 milliónak. A segélyezéshez szükséges összegű pénz mindig több annál, mint amennyi összejön - mondta a főtitkár a videokapcsolaton keresztül megrendezett kampánynyitón, amelyet a washingtoni központú Nemzetközi Tanulmányok Stratégiai Központja (CSIS) elemzőintézet rendezett meg.



A frissen kiadott jelentés szerint az ENSZ jövőre is kénytelen kihagyni a humanitárius segélyezésből Észak-Koreát, mert az országnak olyan szigorú járványellenes határzára van és lesz még jövőre is, hogy a segélyszervezeti alkalmazottak sem tudnak belépni a területére. Így a 2022-es már a második év lesz, amelyben az ENSZ kénytelen kihagyni az országot a emberbaráti segélyezésből. A legsúlyosabb humanitárius válságban Észak-Korea mellett Afganisztán és Mianmar van a világon, és valószínűleg az ottani állapotok is tovább fognak súlyosbodni jövőre - olvasható a jelentésben, amelyet a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) állított össze. (Euronews)



Illusztráció: Lesly Derksen, Unsplash



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!