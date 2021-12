Újabb szankciókat szavazott meg az Európai Tanács belorusz állampolgárok és vállalatok ellen

Az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács csütörtökön elfogadta a fehérorosz vezetés elleni immáron ötödik szankciócsomagot, amely korlátozó intézkedéseket vezet be mások mellett az ország igazságszolgáltatásának prominens tagjai, a propagandaszervezetek és olyan utazási vállalatok ellen, akik segítették a rezsim által szponzorált embercsempészetet.



A szankciók 17 személyt és 11 szervezetet érintenek, köztük a Belavia fehérorosz légitársaságot is.Az EU korlátozó intézkedései jelenleg összesen 183 fehérorosz személyre és 26 szervezetre vonatkoznak, és vagyonbefagyasztással járnak, továbbá megtiltják, hogy uniós polgárok és vállalatok pénzeszközöket bocsássanak rendelkezésükre. A természetes személyekre ezenfelül beutazási tilalom is vonatkozik, amely megakadályozza, hogy belépjenek az EU területére vagy átutazzanak azon.A vonatkozó jogi aktusokat, beleértve az érintett személyek nevét is, közzétették az EU hivatalos közlönyében. Uniós források szerint az EU jövő év elején újabb szankciókat fog bevezetni."Az EU készen áll arra, hogy számos eszközzel, köztük a demokratikus Fehéroroszországot támogató átfogó gazdasági támogatással előmozdítsa a békés, demokratikus átmenetet. Készen áll arra is továbbá, hogy újabb megszorító intézkedéseket fogadjon el, más gazdasági szereplőkkel szemben is, ha a fehéroroszországi helyzet nem javul" - áll a tanácsi közleményében.