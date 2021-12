Egy EU-biztos szerint kirekesztő a karácsony szó használata

Az Európai Bizottságot a napokban számos támadás érte, mert egy belső kommunikációs útmutató nyilvánosságra került, amelyben azt javasolták volna a bizottságban, hogy kerüljék bizonyos szavak, így a karácsony szó használatát is.



Do not refer to the "Christmas period" and do not use Christian names such as "Mary or John" to avoid hurting some people’s feelings. These are the absurd indications of the document released by the @EU_Commission . Inclusion does not mean denying the Christian values of the #EU.