Donald Tusk várja a Márki-Zay vezette ellenzéket az Európai Néppártba

Donald Tuskkal, az Európai Néppárt elnökével tartott közös sajtótájékoztatót az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, ahol elhangzott: az Orbán- és Kaczynski-rezsim ellenlábasainak össze kell tartaniuk a keresztény értékek mentén, hogy visszahozzák a demokráciát és a jogállamiságot a két országba - írja a HVG.



Közös sajtótájékoztatót tartott találkozója után, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje és a lengyel, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, az Európai Tanács korábbi elnöke. Márki-Zay jelenleg Lengyelországot járja, látogatása során különböző politikai tisztségviselőkkel is találkozik.Az eseményen

Tusk azt mondta, várja a Márki-Zay vezette ellenzéket az Európai Néppártba

. Szerinte a csoportosulás kereszténydemokrata jellegét azt határozza meg, hogy politikusai kitartanak a demokrácia, a jogállamiság, a korrupcióellenesség és az általános egyenesség mellett, és értékelte, hogy Márki-Zayval együtt elkötelezték magukat a közös munka mellett. Külön kiemelte a magyarországi előválasztást: szerinte ez a fajta demokrácia a közös nyelv a magyarok és a lengyelek között, és reméli, hogy Magyarország és Lengyelország hamarosan teljes értékű tagként térhet vissza az európai közösségbe.Márki-Zay szintén hangsúlyozta, hogy az ellenzék és az EPP, valamint a Magyarország és Lengyelország közötti jövőbeni együttműködés alapját a keresztény és demokratikus értékek képezik. A miniszterelnök-jelölt szerint Magyarországon szabadságharc zajlik, amely párhuzamos a két országban, hiszen a magyarok és a lengyelek is elnyomó rezsimek ellen küzdenek, ahogyan tették egykor a keleti blokk részeként. Azt mondta, mindkét ország lakosai „szabadságszerető emberek”, és közös cél, hogy egy korrupciótól, megfélemlítéstől és egypártrendszertől független országban élhessenek.A magyar politikus kiemelte: miközben a 2004-es EU-csatlakozás óta Lengyelország mind gazdasági, mind oktatási teljesítményben felzárkózott a közösséghez, Magyarországon az Orbán-kormány bedöntötte ezeket a szférákat is, mindeközben a legmagasabb Covid-halálozást felhalmozva. Ezeken felül Márki-Zay szerint a korrupció a legnagyobb probléma Magyarországon. Külön megemlítette Tiborcz István és Mészáros Lőrinc drámai gazdagodását is. Úgy látja, hogy bár a lengyeleknél hosszabb ideje betonozódott be egy autoriter rezsim, az Orbán-kormány korrupciója jelentősebb Magyarországon.Márki-Zay a lengyel ellenzéknek is azt ajánlotta, hogy fogjon össze, és akár tartson előválasztást is, bár a lengyel arányos választási rendszerben a koalíciókötés is működhet, nem muszáj tömbösödni. Szerinte a magyar helyzethez képest ezt azért is lenne könnyebb kivitelezni, mert a lengyeleknél szabadabb a médiahelyzet. A politikus szerint itthon csak a média 10 százaléka van a mi kezünkben”.A miniszterelnök-jelölt úgy látja, ki kell állniuk az ellenzékeknek a közös, keresztény értékekért – amelyekbe nem tartozik bele a korrupció. Megjegyezte, hogy a két ország ellenzéki pártjai számíthatnak egymás támogatására.Az újságírók arról kérdezték a politikusokat, mit kezdenek az EU által visszatartott pénzek problémájával. Erre egyhangúlag azt felelték: az a pénz az embereké, nem lophatják el a politikusok, és csak a mostani rezsimek vezetői tehetnek arról, hogy ez nem jut el a lakossághoz.