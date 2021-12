Kiszorítja a Deltát az Omicron az új koronavírus-fertőzöttek között Dél-Afrikában

A helyi egészségügyi tisztviselők szerint az Omicron variáns "aggasztó" mértékben növelte a koronavírusos megbetegedések számát Dél-Afrikában, és gyorsan domináns törzzsé válik, mivel több országban, köztük az Egyesült Államokban is észlelték az első eseteket - írja a Guardian.



Az Egyesült Arab Emírségek és Dél-Korea - amely már így is súlyosbodó járvánnyal és napi rekordszámú fertőzéssel küzd - szintén megerősítette az Omicron variáns megbetegedéseit., a dél-afrikai Országos Fertőző Betegségek Intézete (NICD) munkatársa elmondta, hogy az elmúlt két hétben "exponenciálisan nőtt" a fertőzések száma: a heti átlagosan napi 300 új esetről a múlt héten 1000-re, legutóbb pedig 3500-ra emelkedett. Szerdán Dél-Afrikában 8561 esetet regisztráltak. Egy héttel korábban a napi adat 1275 volt. "A növekedés mértéke aggasztó" - részletezte Groome.A NICD szerint a múlt hónapban szekvenált vírusgenomok 74%-a az új változathoz tartozott, amelyet először egy november 8-án Dél-Afrika legnépesebb tartományában, Gautengben vett mintában találtak.Miközben továbbra is kulcsfontosságú kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire fertőző az Omicron variáns, amelyet a világ legalább két tucat országában észleltek, a szakértők sietve próbálják meghatározni a vakcinák által nyújtott védelem mértékét., az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványügyi szakértője egy tájékoztatón elmondta, hogy "napokon belül" rendelkezésre kell állniuk az Omicron fertőzőképességére vonatkozó adatoknak.A NICD szerint a korai járványügyi adatok azt mutatják, hogy az Omicron képes volt kikerülni a védettség egy részét, de a meglévő vakcináknak még mindig védeniük kell a súlyos megbetegedések és a halálozás ellen. A BioNTech vezérigazgatója,azt nyilatkozta, hogy a Pfizerrel partnerségben előállított vakcina valószínűleg erős védelmet nyújt az Omicron okozta súlyos betegségekkel szemben.Miközben a kormányok a teljesebb kép kialakulására várnak, sokan a vírus terjedésének megállítása reményében tovább szigorították a határkorlátozásokat.Dél-Korea további utazási korlátozásokat vezetett be, miután észlelte az első öt Omicron megbetegedést, és egyre nagyobb a félelem, hogy az új variáns hogyan befolyásolhatja a folyamatban lévő Covid-járványt.A hatóságok két hétre felfüggesztették a karanténmentességet a teljesen beoltott beutazók számára, akiknek mostantól 10 napos karanténra van szükségük.Európában az Európai Unió végrehajtó testületének elnöke szerint "versenyt futnak az idővel" az új variáns visszaszorítása érdekében, amíg a tudósok megállapítják, hogy mennyire veszélyes. Az EU egy héttel, december 13-ra hozta előre az öt és 11 év közötti korosztályra vonatkozó vakcina bevezetésének kezdetét."Készüljünk fel a legrosszabbra, reméljük a legjobbat" - mondta, az Európai Bizottság elnöke egy sajtótájékoztatón., az Egyesült Államok vezető epidemiológusa hangsúlyozta, hogy a teljesen beoltott felnőtteknek a lehető legjobb védettség biztosítása érdekében a jogosultaknak emlékeztető oltást kell kérniük.A WHO azonban már többször megjegyezte, hogy a koronavírus mindaddig új változatokat fog létrehozni, amíg szabadon keringhet a nagy, oltatlan populációkban."Világszerte az alacsony oltási lefedettség és a nagyon alacsony tesztelés mérgező keveréke a variánsok szaporodásának és felerősödésének receptje" - mondta, a WHO vezetője, emlékeztetve a világot, hogy a Delta variáns "szinte az összes esetért felelős"."Használnunk kell a már meglévő eszközeinket, hogy megelőzzük a Delta vírus terjedését és életeket mentsünk meg. És ha ezt megtesszük, akkor az Omicron esetében is meg fogjuk akadályozni az átvitelt és életeket fogunk menteni" - mondta.