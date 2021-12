ENSZ-főtitkár: A határok lezárása igazságtalan és hatástalan eszköz az Omicron terjedése ellen

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint a határok lezárása igazságtalan, büntető jellegű és hatástalan eszköze az új koronavírus-variáns elleni küzdelemnek.



New York-i sajtótájékoztatóján a főtitkár kijelentette, egy határokat nem ismerő vírus esetében nem fogadhatók el olyan utazási korlátozások, amelyek egész régiókat vagy országokat szigetelnek el más területektől. Ez nem hatásos eszköze a járvány elleni fellépésnek – fogalmazott, a dél-afrikai térség országait sújtó korlátozásokra utalva.Igazságtalan és erkölcstelen, ha egyes országokat kollektív büntetésben részesítenek azért, mert tudományos és egészségügyi információkat osztanak meg a világgal – mondta az Omicront elsőként azonosító Dél-afrikai Köztársaságot említve.Hangoztatta, hogy a nemzetközi közösségnek megvannak az eszközei annak biztosítására, hogy az emberek biztonságban utazhassanak, és arra buzdított, hogy használják is ezeket. Úgy vélte, a kormányok az utazók gyakoribb tesztelésével például hatékonyabban tudnának védekezni a járvány terjedése ellen.Jelen volt a sajtótájékoztatón, az Afrikai Unió bizottságának elnöke is, aki azt kérte, hogy

ne bélyegezzék meg az afrikai országokat azért, mert nyílt, átlátható módon cselekedtek az Omicron felbukkanását követően. Felhívta a figyelmet egyúttal arra is, hogy Afrikában még a lakosságnak csak nagyon csekély része kapott oltást a koronavírus ellen, és nemzetközi szolidaritásra szólított ennek a helyzetnek a javítása érdekében