Iskolai lövöldözés Michiganben: 3 diák meghalt, a gyanúsított feladta magát

Őrizetbe került a keddi amerikai lövöldözés 15 éves gyanúsítottja. Úgy tudni, feladta magát a rendőrségen nem sokkal azután, hogy tüzet nyitott egy michigani iskolában. Három embert megölt, és többeket megsebesített.

Félautomata fegyverét megtalálták a rendőrök a helyszínen.



Oakland megye helyettes seriffje jelentette be, hogy a halálos áldozatok diákok, két lány és egy fiú. Az egyik lány 14, a másik 17, a fiú 16 éves volt. Nyolc sebesültet kórházba szállítottak. Állapotuknak megfelelő ellátást kapnak három különböző intézményben.



Az elnök, Joe Biden éppen Minnesotában volt, amikor tájékoztatták a történtekről.



Dakotában mondott beszédét azzal kezdte, hogy tudomása van a michigani iskolai lövöldözésről, és addig is, amíg tájékozódik a részletekről, őszinte részvétét fejezte ki azoknak a családoknak, amelyek most "kifejezhetetlenül mély fájdalommal gyászolják elvesztett szeretteiket".





Parents walk away w/their kids from a Meijer's parking lot in Oxford where many gathered following an active shooter situation at Oxford High School in Oxford on November 30, 2021. Police took a suspected shooter into custody. 3 dead, 6 injured. 📸‘s by @ericseals of @freep pic.twitter.com/x1pSOUbKk2

I’m devastated for the students, teachers, staff, and families of Oxford High School. The death of multiple students and shooting of others, including a teacher, is horrific. My heart is with the parents who had their children taken from them and with the entire Oxford community.