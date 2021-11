Ausztria után Görögország is oltásra kötelezne. A bírság azonban nem 7200 euró lenne, mint ott

Ausztria és Görögország az első európai ország, ahol bírságot szabnának ki azok számára, akik megtagadnák a kötelező oltást. Lényeges különbség azonban, hogy amíg Ausztria vaskézzel: mindenki számára kötelezővé tenné és akár 7200 eurós büntetést is kilátásba helyezne februártól, addig Görögország egyelőre óvatos a kötelező oltás bevezetésével: egyelőre csak a 60 év felettieket kötelezné arra, hogy immunizáljanak, mulasztást pedig havi szinten, 100 euróval büntetné.



Az osztrák bírság mértékét a Die Presse osztrák lap derítette ki, amely a törvénytervezetet december 6-i parlamenti benyújtása előtt megszerezte. Addigegészségügyi miniszter ésAlkotmányügyi miniszter tárgyal a szakértőkkel és az ellenzék tagjaival.Az Euracitv által átvett anyagból tudjuk, hogy a törvény februártól lépne érvénybe és az állandó tartózkodással rendelkező személyekre vonatkozna, amely alól kivételt azok képeznének, akik betegségük okán nem olttathatják be magukat.A törvényjavaslat nem tér ki arra, hogy az emlékeztető dózis (3. adag) is kötelező-e, vagy a betegségből felgyógyultak ugyanolyan bánásmódban részesülnek-e, mint a vakcinázott állampolgárok.Aki viszont nem hajlandó eleget tenni, azt beidéznek a kerületi közigazgatási hatóságokhoz. Ha kétszer figyelmen kívül hagyják az idézést, akkor 3600 € bírságot szabnak ki. Ha a COVID-vakcinázási törvény megsértése más személyeket „súlyos kockázatnak” tesz ki, vagy ha továbbra is figyelmen kívül hagyják a törvényi rendelkezést, akkor a bírság elérheti a 7200 eurót.Ausztriában a vakcinázási arány már elérte a 65,2 százalékot.

Görögország: kötelező oltás az idősek számára vagy havi 100 euró bírság

görög miniszterelnök keddi kormányülésen jelentette be, hogy Görögország kötelezővé teszi a Covid-19 elleni oltást minden 60 év feletti ember számára, ami drasztikus ám szükséges intézkedésnek tűnik, amikor az ország az esetek számának növekedésével szembesül. Akik megtagadják az oltást, havonta 100 eurót kell fizessenek január 16-tól kezdve – írja a Reuters.Görögországban 63 százalékos a oltási arányt ért el eddig.A miniszterelnök azt mondta, hogy sokat gondolkodott arról, hogy meg kell-e tenni egy ilyen intézkedést, és arra a következtetésre jutott, hogy meg kell védeni a több mint félmillió idős embert, akiket még nem oltottak be a koronavírus ellen. Ezt az árat meg kell fizetni az egészségért! – nyomatékosította.Görögország ebben a hónapban nőtt a fertőzések száma, a napi esetek rekord magasságot értek el. A világjárvány kezdete óta a görög állam 931 183 fertőzést és 18 067 halálesetet regisztrált.