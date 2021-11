Moderna vezérigazgató: Lehet, hogy a vakcinák kevésbé védenek majd az Omicrontól

Elképzelhető, hogy a koronavírus új variánsának, az Omicronnak a megjelenése miatt módosítani kell a koronavírus elleni vakcinákat – vélekedett Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója a Financial Timesnak.



Az Omicron azért is különösen aggasztó, mert nagyon sokféle mutációt tartalmaz a vírus kulcsfontosságú részén, a tüskefehérjéjén. A szakértők többsége nem gondolta, hogy egy-két éven belül ilyen variáns bukkanna fel.

A Moderna 2-3 milliárd dózist tudna legyártani 2022-ben, de az igazgató szerint hiba lenne csakis az Omicronra koncentrálni, amikor más variánsok is vannak.

Az igazgató a lapnak elmondta, a vírus tüskefehérjéjének módosulásaiból és a gyors dél-afrikai terjedéséből arra lehet következtetni, hogy az oltóanyagok veszíteni fognak a hatékonyságukból. Adatok hiányában azonban egyelőre nem tudhatjuk ezt biztosan, ahogy azt sem, hogy az Omicron megjelenése mekkora problémát fog majd jelenteni. Azok a kutatók, akikkel Bancel konzultált viszont borúlátók voltak.A Moderna augusztusi bejelentése szerint vakcinájuk két oltás után hat hónapon keresztül képes magasan tartani a szervezet antitestszintjét a most uralkodó delta variánssal szemben is. Más kutatásokból viszont látszott, hogy az oltóanyag valamelyest veszített a hatékonyságából a delta megjelenésekor, különösen a megfertőződés esélyét nézve.Ha növekedni fog a súlyos megbetegedések kockázata, akkor Bancel szerint két héten belül elő tudják állítani Omicron elleni vakcinát, de hónapokba telhet, amíg az oltóanyag tömeggyártásába kezdhetnek. Így attól sem zárkózott el, hogy további dózisok beadására lesz szükség az idősek vagy a legyengült immunrendszerrel élő emberek körében.A másik mRNS-vakcinát gyártó Pfizer egyik igazgatója hétfőn azt mondta, okkal feltételezhető, hogy három oltás megfelelő védelmet nyújt majd az Omicronnal szemben is.Az európai gyógyszerügynökség (EMA) szerint 3-4 hónap alatt jóváhagyható az Omicron vírusvariánshoz igazított oltóanyagot, de szerintük a jelenlegi szérumok továbbra is védelmet nyújtanak - számolt be a Reuters kedden.Az Európai Parlamentnek, az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója szerint egyelőre nem tudni, hogy kell-e új szérum, de ha igen, az EMA erre is fel van készülve.Az EMA a jóváhagyási folyamat felgyorsítása érdekében februárban útmutatót adott ki a gyártók számára, hogy az új változatok elleni védelem érdekében módosítsák Covid-19 vakcináikat.