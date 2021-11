Ereszcsatornán mászik le a magyar Országgyűlés által mikulásra adott könyv főszereplője

Hétfőn Magyarország Országgyűlésének dolgozóinak gyerekei mikuláscsomagot kaptak a hivataltól, és mind arra egy ellenzéki képviselő bejegyzése kapcsán a 444.hu is felfigyelt, a csomagba egy olyan mesekönyv került, ami sokak arcára mosolyt csalt a képviselők közül.



Az ugyanis „véletlen” egybeesés folytánfideszes ex-EP képviselő botrányát elevenítette fel egyesek számára, akinek a politikai karrierje akkor tört ketté, amikor a brüsszeli korlátozások idején részt vett egy meleg orgián, a rendőrök elől pedig az ablakon át menekült egy ereszcsatornán lemászva, a táskájában jó adag kábítószerrel. A képviselő lemondásának egyébként pont november 29-én volt az évfordulója... Magyarország alaptörvényének írójáról két nappal később derült ki, hogy 25 fős szexpartin vett részt Brüsszelben. (Részletesen erről anno itt írtunk .), ellenzéki képviselő Facebook bejegyzésébe azt írja, nem lehet nem nevetni azon a – fideszesek számára kellemetlen – véletlenen, hogy az ajándékcsomagban lévő Országházi mesekönyvben milyen illusztráció rejlik. A mesekönyv főhőse, a Szél Hozta Rézvitéz ugyanis a Parlament ereszcsatornáján mászik le.„Mély levegőt vett – és átlépve a párkányon – egyik lábát megvetette az oromzaton. Kezével kapaszkodó után keresett, és hamar meg is találta: egy ereszcsatorna futott mellette végig a falon. Megragadta, és másik lábával is kilépett. Ám ekkor emberi szót hallott a háta mögött, és ijedtében, elvétve a lépést, elvesztette egyensúlyát. Riadtan ölelte magához az ereszcsatornát, és szédítő sebességgel csúszni kezdett rajta lefelé. Kétségbeesetten kiáltott, majd csizmája hangos koppanásával földet ért. Szédelgő fejjel tápászkodott fel, és sietve tapogatta végig tagjait. Őrangyalai ezúttal is vigyáztak rá, semmi baja nem esett. Mégis könnyekben tört ki, elkeseredve szidta magát könnyelműségéért, amely ebbe a helyzetbe juttatta: kívül került az épületen, s most szinte ugyanott tart, ahonnan indult” – idézte a 444 szerzője a Szél hozta Rézvitéz című könyvből. ( 444.hu